LIGA MAJSTROV: Real Madrid ratoval v závere remízu v Mönchengladbachu

Futbalisti Realu Madrid remizovali v 2. kole Ligy majstrov 2020/2021 na ihrisku Borussie Mönchengladbach 2:2 vďaka gólom zo záveru utorňajšieho stretnutia B-skupiny. Španielsky šampión v minulotýždňovej ouvertúre nestačil doma na Šachtar Doneck (2:3) a po dvoch kolách má na konte jediný bod.



Zverenci Zinedinea Zidanea mali obrovskú prevahu v percentuálnom držaní lopty i v počte šancí, v ich zahadzovaní sa však predbiehali najmä Asensio s Juniorom Viniciusom. Rekordného 13-násobného európskeho klubového šampióna stihol trest, v 33. minúte Thuram umiestnenou strelou pod brvno nedal šancu Courtoisovi. V 58. minúte ten istý hráč poistil náskok Borussie a onedlho chýbali Stindlovi len centimetre, aby upravil na rozdiel triedy. Ofenzívu Realu naštartovali príchody Hazarda a Modriča na ihrisko. Favorit dokázal v 87. minúte znížiť, keď sa presadil Benzema a v nadstavenom čase zachránil aspoň bod pre "biely balet" Casemiro. Na lavičke náhradníkov Borussie sedel slovenský stredopoliar László Bénes, ktorý sa na súpisku vrátil po zranení členka.



Milánsky Inter v prvom utorňajšom súboji B-skupiny remizoval v Kyjeve so Šachtarom Doneck 0:0. Na súpiske talianskeho tímu znova chýbal slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar, ktorý je už takmer tri týždne v karanténe po pozitívnom teste na ochorenie COVID-19. "Nerazzurri" boli v úvodnej 45-minútovke aktívnejší. Pokusy Barellu a Lukakua sa pýtali do siete, v oboch prípadoch však zachránila domácich konštrukcia bránky. Pokus Brozoviča po zmene strán vyrazil brankár Trubin pred Martineza, ktorý v páde minul cieľ. Šachtar ustál tlak hostí, na konte má po dvoch kolách štyri body a je líder tabuľky. Inter ich rovnako ako Mönchengladbach nazbieral dva, Real je s jedným bodom na poslednom štvrtom mieste.

Bayern Mníchov zvíťazil na ihrisku Lokomotivu Moskva 2:1. Obhajca trofeje dosiahol rekordné trináste víťazstvo v súťaži za sebou a druhé v tomto ročníku. S plným počtom 6 bodov je na čele A-skupiny. V druhom súboji "áčka" sa Atletico Madrid spamätalo z debakla 0:4 v Mníchove a doma si poradilo s RB Salzburg 3:2 aj vďaka dvom gólom Joaa Felixa.



Bayern sa ujal v Moskve vedenia v 13. minúte, keď rýchlu akciu po osi Tolisso - Pavard zakončil gólovou hlavičkou Goretzka. Favorizovaní hostia mohli ešte v prvom polčase zvýšiť náskok, v 24. minúte pokus Comana po prihrávke od Pavarda zastavila žrď. V 58. minúte zahodil tutovku Kimmich, ktorý v ideálnej pozícii napálil loptu iba do brániaceho hráča. V 70. minúte podnikli domáci rýchly výpad po pravom krídle, Ze Luis našiel presnou prihrávkou Mirančuka, ktorý zo šiestich metrov nezaváhal. Bayern vydrel tesné víťazstvo, ktoré v 79. minúte strelou spoza šestnástky zariadil Kimmich.

Manchester City sa po hladkom triumfe 3:0 nad Olympique Marseille usadil so šiestimi bodmi na čele tabuľky C-skupiny, francúzsky tím je s nulou posledný. V druhom súboji "céčka" Porto zdolalo Olympiakos Pireus 2:0 a dotiahlo sa na trojbodového gréckeho šampióna.



FC Liverpool sa proti Midtjyllandu v prvom polčase trápil, proti dánskemu debutantovi si nevedel vytvoriť súvislejší tlak a v prvom polčase na Anfielde gól nepadol. V 55. minúte poslal "The Reds" do vedenia Jota a v nadstavenom čase spečatil ich druhú výhru v tomto ročníku súťaže z jedenástky Salah. Ajax Amsterdam viedol na ihrisku Atalanty Bergamo dvojgólovým rozdielom, o remízu 2:2 sa postaral Zapata.

2. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021 - sumáre:





A-skupina:



Lokomotiv Moskva - Bayern Mníchov 1:2 (0:1)



Góly: 70. Mirančuk - 13. Goretzka, 79. Kimmich. Rozhodoval: Kovács (Rum.)



Atletico Madrid - RB Salzburg 3:2 (1:1)



Góly: 52. a 85. Joao Felix, 29. Llorente - 40. Szoboszlai, 47. Berisha. Rozhodoval: Hategan (Rum.)



tabuľka:



1. Bayern Mníchov 2 2 0 0 6:1 6



2. Atletico Madrid 2 1 0 1 3:6 3



3. Lokomotiv Moskva 2 0 1 1 3:4 1



4. RB Salzburg 2 0 1 1 4:5 1







B-skupina:



Šachtar Doneck - Inter Miláno 0:0 - hralo sa v Kyjeve



Rozhodoval: Kabakov (Bul.)



/M. Škriniar (Inter) nefiguroval v zápise o stretnutí/



Borussia Mönchengladbach - Real Madrid 2:2 (1:0)



Góly: 33. a 58. Thuram - 87. Benzema, 90.+3 Casemiro. Rozhodoval: Grinfeld (Izr.)



/L. Bénes (Borussia) bol na lavičke náhradníkov/



tabuľka:



1. Šachtar Doneck 2 1 1 0 3:2 4



2. Borussia Mönchengladbach 2 0 2 0 4:4 2



3. Inter Miláno 2 0 2 0 2:2 2



4. Real Madrid 2 0 1 1 4:5 1







C-skupina:



Olympique Marseille - Manchester City 0:3 (0:1)



Góly: 18. Torres, 76. Gündogan, 81. Sterling. Rozhodoval: Stieler (Nem.)



FC Porto - Olympiakos Pireus 2:0 (1:0)



Góly: 11. Vieira, 85. Sergio Oliveira. Rozhodoval: Siebert (Nem.)





tabuľka:



1. Manchester City 2 2 0 0 6:1 6



2. FC Porto 2 1 0 1 3:3 3



3. Olympiakos Pireus 2 1 0 1 1:2 3



4. Olympique Marseille 2 0 0 2 0:4 0







D-skupina:



Atalanta Bergamo - Ajax Amsterdam 2:2 (0:2)



Góly: 54. a 60. Zapata - 30. Tadič (z 11 m), 38. Traore. Rozhodoval: Skomina (Slov.)



FC Liverpool - FC Midtjylland 2:0 (0:0)



Góly: 55. Jota, 90.+3 Salah (z 11 m). Rozhodoval: Raczkowski (Poľ.)



tabuľka:



1. FC Liverpool 2 2 0 0 3:0 6



2. Atalanta Bergamo 2 1 1 0 6:2 4



3. Ajax Amsterdam 2 0 1 1 2:3 1



4. FC Midtjylland 2 0 0 2 0:6 0