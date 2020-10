Vettel praje Hamiltonovi víťaznú stovku, prekonanie rekordu mu veštil už pred VC Portugalska

Povzbudzujúca SMS správa

Zatiaľ čo Vettel získal svoje štyri tituly v rokoch 2010 - 2013, Hamilton s výnimkou prvého majstrovského

v roku 2008 na neho nadviazal v edíciách 2014, 2015, 2017, 2018 a 2019.

Môže prekonať všetky maximá F1

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - Nebýva časté, aby si veľkí súperi želali pred pretekmi len to najlepšie. Nemecký jazdec formuly 1 Sebastian Vettel je zrejme výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo.Po rekordnom 92. triumfe Brita Lewisa Hamiltona v majstrovskom seriáli efjednotky Vettel priznal, že Britovi poslal povzbudzujúcu esemesku už pred pretekmi na okruhu v portugalskom Portimau. "Už pred štartom som mu písal, že dnešný deň bude pre neho víťazný, a že prekoná Schumacherov rekord," uviedol Sebastian Vettel na oficiálnom webe F1.com."Teším sa aj za neho. Myslím si, že si zaslúži každé jedno víťazstvo vrátane tých, ktoré získal na môj úkor. Tie čísla hovoria za všetko. A som presvedčený, že prekročí aj stovku víťazných pretekov," dodal Vettel, ktorému sa tento rok končí zmluva s Ferrari. Od sezóny 2021 bude pokračovať v tíme Aston Martin.Hamilton a Vettel sú najúspešnejší aktívni pretekári vo formule 1. Tridsaťtriročný Nemec má na konte 53 víťazstiev, o dva roky starší Brit 92."zárezu"A nezadržateľne sa blíži k siedmemu celkovému triumfu, čím by vyrovnal ďalšie historické maximum v podaní fenomenálneho Michaela Schumachera . "Je neuveriteľné, čo Lewis dosiahol za pomerne krátky čas v našom športe. Zdobia ho odolnosť a konzistentná výkonnosť. Pripájam sa teda ku gratulantom," doplnil Vettela jeho tímový kolega z Ferrari Charles Leclerc.Britský denník The Guardian tvrdí, že Hamilton jedného dňa prekoná všetky maximá formuly 1, ktoré sa dosiaľ spájali s menom Michaela Schumachera."Jeho rekordy sa zdali byť nedotknuteľné, ale nie sú. Hamilton má už teraz na konte najviac 'pole position' aj víťazných pretekov. V tejto sezóne zrejme získa siedmy majstrovský titul a v tej ďalšej ôsmy, ktorým prekoná aj tento Schumacherov rekord. Velikáni to tak robia, že aj tie najťažšie veci zvládajú ako dennú rutinu. Hamilton je jeden z nich."