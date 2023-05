Liga majstrov: Real Madrid remizoval s Manchestrom City 1:1 v prvom semifinále

Futbalisti Realu Madrid remizovali v utorňajšom prvom semifinále Ligy majstrov s Manchestrom City 1:1. "Biely balet" viedol v polčase vďaka gólu Viniciusa Juniora, no z výhody domáceho prostredia neťažil po presnom zásahu Kevina De Bruyneho v 76. minúte. Odveta je na programe v stredu 17. mája na pôde úradujúceho anglického majstra.



Hostia vstúpili do zápasu oveľa aktívnejšie a na bránu súpera vyslali počas úvodných štyridsiatich piatich minút štyri strely. Ich súper mieril medzi tri žrde len raz a úspešne, keď sa Vinicius Junior presadil po kombinácii Camavingu s Modričom.



Vyrovnávajúci gól prišiel paradoxne po silnej ofenzívnej epizóde domácich, keď sa na štvrtý pokus podarilo skórovať De Bruynemu. Domáca ofenzíva si strážila hviezdneho kanoniera Erlinga Haalanda, proti ktorému musel brankár Thibaut Courtois zasiahnuť len raz.



"Citizens" tak začnú v odvete nanovo a môžu využiť výhodu domáceho prostredia. S rovnakým súperom sa stretli v rovnakej fáze vlaňajšej edície LM – Madridčania vtedy strhli celkový triumf na svoju stranu v závere domácej odvety. Vo finále zdolali Liverpool 1:0.

prvý zápas semifinále LM:



Real Madrid - Manchester City 1:1 (1:0)



Góly: 36. Vinicius Junior - 67. De Bruyne. ŽK: Kroos, Camavinga – Gündogan, Silva. Rozhodovali: Dias – Soares, Ribeiro (všetci Port.)



Madrid: Courtois – Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga – Valverde, Kroos (84. Tchouameni), Modrič (87. Nacho) – Rodrygo (81. Asensio), Benzema, Vinicius Junior



Manchester: Ederson – Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji – De Bruyne, Gündogan, Rodri – Silva, Haaland, Grealish

V úvode sa hralo pred bránou domácich, no ich pevná defenzíva súpera k ničomu výraznejšiemu nepustila. Najväčšiu šancu mal De Bruyne, ktorému nabil za hranicu šestnástky Silva. Po dvadsiatich minútach mal už Courtois na konte štyri zákroky – nebezpečnú strelu poslal k ľavej žrdi Rodri a prudkou hlavičkou sa pokúsil otvoriť skóre Haaland. Z rýchleho brejku potom išli do prvej veľkej šance aj domáci, Vinicius poslal z ľavej strany prudkú prihrávku na Benzemu, no zneškodnil ju Ruben Dias. Krátko po polhodine hry založili útok domáci Camavinga s Modričom. Chorvát nabil svojmu spoluhráčovi dobrú loptu pätičkou, ten si ju potiahol až na dostrel súperovej brány a prihral Viniciusovi Juniorovi. Brazílčan otvoril skóre strelou spoza hranice šestnástky. Domáci mali na chvíľu z hry viac a pred prestávkou ešte prišla ofenzívna aktivita aj zo strany hostí. Záverečné minúty poznačili súboje Carvajala a Grealisha, ktoré vyvrcholili nešportovým úderom útočníka City.



Po prestávke začali aktívnejšie hostia, ktorí sa dostali aj k prvej strele. Do veľkej príležitosti však išiel na druhej strane De Bruyne po vysunutí od Silvu na pravom krídle. Courtois vyrazil prudkú loptu na hranicu malého vápna, odkiaľ ju upratal Rüdiger. Pred bránu sa o niečo neskôr tlačil aj Haaland, ktorého postrážil Alaba. Domáci dostali následne príležitosť v podobe rohového kopu a pred bránou súpera zostali niekoľko minút – strojcom niekoľkých akcií bol Modrič, no jeho tím nedokázal prekonať pevnú defenzívu hostí. Tí išli opäť do útoku a ťažili z toho aj gólovo, zásluhou De Bruyneho. Belgičanovi vyšla štvrtá strela na bránu a tretia z diaľky – na jej razanciu Courtois nestačil. Do konca zápasu boli ofenzívne aktívni už len domáci, najväčšie šance mali Benzema a Tchouameni. Kapitán nepremenil center k vzdialenejšej žrdi od Kroosa a striedajúci stredopoliar poslal v závere prudkú strelu pod brvno. Ederson však predviedol kvalitný zákrok a hostia tak zvládli tlak i celé stretnutie bez striedania.