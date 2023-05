Real Madrid v semifinále Ligy majstrov remizoval s Manchestrom City. Stále je to 50 na 50, myslí si Modrič (video)

Parádna strela Júniora

Madridčania si dokázali poradiť

10.5.2023 (SITA.sk) - V utorňajšom úvodnom semifinále futbalovejmedzi španielskym Realom Madrid a anglickým Manchestrom City sa súperi rozišli po remíze 1:1 a o postupujúcom do júnového istanbulského finále sa rozhodne v budúcotýždňovej stredajšej odvete na Etihad Stadium.Konfrontácia mnohými označovaná ako predčasné finále ponúkla dva rozdielne polčasy. Do prestávky boli lepší hostia, po zmene strán zasa domáci hráči. Paradoxne, každý z tímov skóroval po výstavných strelách vo chvíli, keď dominovalo druhé mužstvo.Domáci viedli od 36. minúty po parádnej strele Brazílčana Viníciusa Júniora, ktorej predchádzala individuálna akcia Francúza Eduarda Camavingu. Defenzíva Realu počas zápasu udržala na uzde nórskeho kanoniera hostí Erlinga Haalanda. „Citizens“ vyrovnali po tvrdej strele Belgičana Kevina De Bruyna v 67. minúte. Hostí v závere pri šanciach Karima Benzemu a Aureliéna Tchouameniho zachránil brankár Ederson Moraes.„Myslím si, že oba tímy majú pocit, že dosiahli dobrý výsledok,“ povedal tréner „bieleho baletu“ Carlo Ancelotti, ktorý odkoučoval svoj 190. zápas v Lige majstrov.„Možno sme boli o niečo lepší, aby sme si zaslúžili víťazstvo, ale je to séria, ktorá bude vyrovnaná až do poslednej minúty,“ dodal 63-ročný Talian.Real Madrid vyradil Manchester City v minulosezónnom semifinále a získal vtedy rekordný 14. titul v Lige majstrov. „Bol to vyrovnaný zápas. Domáci dali gól, keď sme boli lepší a my sme zasa vyrovnali, keď bol lepší Real. Všetko sa rozhodne v Manchestri,“ poznamenal kormidelník ManCity Pep Guardiola.„Obe mužstvá hrali dobre. Je to dobrá remíza. Na budúci týždeň máme o čo hrať,“ skonštatoval belgický brankár Realu Thibaut Courtois.Hostia boli v priebehu duelu aktívnejší v držaní lopty, no Madridčania si s tým dokázali poradiť. Pred gólom na 1:1 nepresne rozohral inak výborne hrajúci Camavinga a hostia ponúknutú príležitosť potrestali.„Bola škoda, že sme inkasovali ten gól. Myslím si, že sme si zaslúžili viac. Hráči ManCity viac držali loptu, ale nevytvorili si veľa šancí. Stále je to 50 na 50 a do odvety pôjdeme sebavedomo,“ povedal chorvátsky tvorca hry Realu Madrid Luka Modrič.