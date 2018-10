LIGA MAJSTROV: Real Madrid sa predstaví v Moskve bez viacerých opôr

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo LM 2018/19, utorok 2. októbra:



F-skupina



18.55 TSG 1899 Hoffenheim - Manchester City /rozhoduje: Damir Skomina (Slovin.)/

21.00 Olympique Lyon - Šachtar Doneck /Andris Treimanis (Lot.)/



Tabuľka F-skupiny:



1. Olympique Lyon 1 1 0 0 2:1 3

2. TSG 1899 Hoffenheim 1 0 1 0 2:2 1

3. Šachtar Doneck 1 0 1 0 2:2 1

4. Manchester City 1 0 0 1 1:2 0



H-skupina



18.55 Juventus Turín - Young Boys Bern /Sergej Karasev (Rus.)/

21.00 Manchester United - FC Valencia /Slavko Vinčič (Slov.)/



Tabuľka H-skupiny:



1. Manchester United 1 1 0 0 3:0 3

2. Juventus Turín 1 1 0 0 2:0 3

3. FC Valencia 1 0 0 1 0:2 0

4. Young Boys Bern 1 0 0 1 0:3 0



E-skupina



21.00 AEK Atény - Benfica Lisabon /Orel Grinfeld (Izr.)/

21.00 Bayern Mníchov - Ajax Amsterdam /Pavel Královec (ČR)/



Tabuľka E-skupiny:



1. Ajax Amsterdam 1 1 0 0 3:0 3

2. Bayern Mníchov 1 1 0 0 2:0 3

3. Benfica Lisabon 1 0 0 1 0:2 0

4. AEK Atény 1 0 0 1 0:3 0



G-skupina



21.00 CSKA Moskva - Real Madrid /Ovidiu Haţegan (Rum.)/

21.00 AS Rím - Viktoria Plzeň /Pawel Raczkowski (Poľ.)/



Tabuľka G-skupiny:



1. Real Madrid 1 1 0 0 3:0 3

2. CSKA Moskva 1 0 1 0 2:2 1

3. Viktoria Plzeň 1 0 1 0 2:2 1

4. AS Rím 1 0 0 1 0:3 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - Úradujúci trojnásobný víťaz futbalovej Ligy majstrov Real Madrid sa bude snažiť vo svojom druhom vystúpení v G-skupine na pôde CSKA Moskva nadviazať na víťazný vstup s AS Rím (3:0) a pripísať si ďalšie tri body. Rimania privítajú v utorkovom 2. kole na Stadio Olimpico Viktoriu Plzeň v kádri aj so slovenským triom Matúš Kozáčik, Patrik Hrošovský a Roman Procházka.Real nebude môcť v Moskve počítať s viacerými oporami. Do ruskej metropoly neodcestovali kapitán Sergio Ramos ani waleský krídelník Gareth Bale. Ten si zo sobotňajšieho mestského derby s Atleticom (0:0) odniesol zranenie stehenného svalu, Ramos síce duel dohral, ale utŕžil ranu nad okom. Chýbať budú aj Marcelo, ktorý má problém s lýtkovým svalom, a Isco zotavujúci sa po minulotýždňovej operácii slepého čreva. Špecifickú príchuť bude mať duel na Lužnikách pre stredopoliara "bieleho baletu" Luku Modriča, ktorý sa vráti na štadión po júlovom finále MS 2018. Špílmacher chorvátskej reprezentácie a najlepší hráč šampionátu odchádzal vtedy sklamaný po prehre 2:4 s Francúzskom.AS Rím v prvom dueli v skupine na San Bernabeu príliš nepresvedčil a do súboja s Viktoriou Plzeň pôjde s víťazným imperatívom. Naladil sa naň triumfom 3:1 v sobotňajšom mestskom derby s Laziom. "Vlci" sa budú musieť v utorok pravdepodobne zaobísť bez dvoch kľúčových hráčov, podľa talianskych médií nepustí zranenie do hry kapitána Danieleho De Rossiho a ďalšieho stredopoliara Javiera Pastoreho. Zverenci trénera Pavla Vrbu odleteli do "večného mesta" povzbudení piatkovým víťazstvom nad pražskou Spartou (1:0)povedal Vrba podľa portálu iDnes.cz. Šláger českej ligy rozhodol tečovanou strelou slovenský stredopoliar Roman Procházka, ktorý dúfa, že si tým vypýtal miesto v zostave proti AS.vyhlásil Procházka, ktorý by v prípade štartu absolvoval premiéru v LM. V prvom skupinovom zápase s CSKA Moskva, v ktorom Plzeň prišla o výhru gólom z pokutového kopu v nadstavenom čase, nebol ani na lavičke náhradníkov.dodal Procházka. Jeho šanca rastie tým, že zápas so Spartou nedohral stredopoliar Jan Kopic, ktorý utrpel zranenie členka.V F-skupine privíta bundesligový Hoffenheim na svojom štadióne anglického majstra Manchester City. Hostia sa budú snažiť napraviť dojem po nečakanej domácej prehre v 1. kole s Olympiqueom Lyon (1:2). Hoffenheim v premiérovom dueli v LM uhral remízu 2:2 so Šachtarom Doneck. "Citizens" už budú mať späť na lavičke po odpykaní si jednozápasového trestu trénera Pepa Guardiolu, ktorý sa bude spoliehať na strelecké umenie kanoniera Sergia Agüera. Argentínsky útočník nastrieľal v LM už 26 gólov - historicky najviac spomedzi hráčov City - a chuť si spravil aj presným zásahom do siete Brightonu (2:0) v sobotňajšom zápase Premier League, hoci ho trápilo menšie zranenie nohy. Súboj s Guardiolom bude výnimočný pre kouča Hoffenheimu Juliana Nagelsmanna, ten priznal, že Španiel je jeho trénerský vzor. Nagelsmann, vo veku 31 rokov najmladší tréner v histórii LM, priznal, že pozorne študuje Guardiolove trénerské metódy.povedal Nagelsmann.Na úspechy z prvých zápasov budú chcieť v H-skupine nadviazať favoriti Manchester United a Juventus Turín. Anglický vicemajster po víťazstve 3:0 v Berne privíta na Old Trafforde španielsku Valenciu a rád by si vylepšil dojem po nepresvedčivých výsledkoch v Premier League. Zverenci trénera Joseho Mourinha podľahli cez víkend West Hamu na jeho štadióne 1:3, zaznamenali už tretiu ligovú prehru v sezóne a klesli na 10. miesto tabuľky.vyjadril sa portugalský kouč po prehre s WHU. Sériový šampión talianskej Serie A Juventus, ktorý začal LM 2018/2019 triumfom 2:0 vo Valencii, nebude môcť proti Young Boys Bern počítať s Cristianom Ronaldom. Portugalský krídelník dostal za prísnu červenú kartu vo Valencii od disciplinárky Európskej futbalovej únie (UEFA) dištanc na jeden zápas.uviedol pre klubový web uruguajský stredopoliar "bianconeri" Rodrigo Bentancur.V E-skupine narazia na seba Bayern Mníchov a Ajax Amsterdam, teda dva tímy, ktoré v prvých vystúpeniach bodovali naplno. Nemecký šampión stratil cez víkend líderskú pozíciu v bundesligovej tabuľke, keď zaváhal na pôde Herthy Berlín (0:2), ďalší neúspech si už nepripúšťa. Duel bude stretom skúseností s mladíckou dravosťou hráčov Ajaxu.poznamenal ofenzívny stredopoliar Bayernu Thomas Müller. V druhom zápase skupiny zabojujú o prvé body do tabuľky AEK Atény a Benfica Lisabon. Grécky zástupca v prvom súboji prehral v Amsterdame 0:3, portugalský klub podľahol doma Bayernu 0:2.