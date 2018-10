Slovenky v Čchin-čou po prehre s Ruskami do 1. kola play off

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

World Tour 2018/2019 v plážovom volejbale - Three stars - Čchin-čou (Čína) - utorok:



G-skupina, 2. kolo:



o priamy postup do osemfinále: Jevgenija Ukolovová, Jekaterina Birlovová (7-Rus.) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (10-SR) 2:0 (16, 17) za 33 minút

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čchin-čou 2. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová vstúpia na turnaji kategórie Three stars v čínskom Čchin-čou (30. septembra - 4. októbra) v rámci World Tour 2018/2019 do play off v 1. kole. Desiate nasadené Slovenky v pondelok v 1. kole základnej G-skupiny najprv zvíťazili 2:0 (15, 12) nad 23. nasadenou českou dvojicou Michaela Kubíčková, Michala Kvapilová. Potom však v utorok v záverečnom 2. kole "géčka" nestačili na ruské sedmičky podujatia Jevgeniju Ukolovovú a Jekaterinu Birlovovú, ktorým podľahli 0:2 (-16, -17).Rusky ako víťazky skupiny prenikli priamo do stredajšieho osemfinálového 2. kola play off, Slovenky sa v utorok predstavia v 1. kole vyraďovacej časti a budú o osemfinále bojovať s jednou z dvojíc z tretích priečok základných skupín. Žreb sa uskutoční po skončení bojov v skupinách. Podujatia nového ročníka World Tour už sú súčasťou kvalifikačného procesu olympijských hier 2020, ktoré sa uskutočnia v Tokiu. Informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).