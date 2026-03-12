|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 12.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gregor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. marca 2026
Liga majstrov: Real Madrid zdolal v šlágri ManCity 3:0, hetrik Valverdeho
Nórsky FK Bodö/Glimt sa postaral o ďalšie prekvapenie, keď si rovnakým výsledkom poradil doma so Sportingom Lisabon.
Zdieľať
Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v stredajšom šlágri osemfinálového programu Ligy majstrov nad Manchestrom City jednoznačne 3:0. Hetrikom v prvom polčase zariadil triumf španielskeho klubu Federico Valverde. Nórsky FK Bodö/Glimt sa postaral o ďalšie prekvapenie, keď si rovnakým výsledkom poradil doma so Sportingom Lisabon. Trojgólový náskok si v prvom zápase vybudoval aj obhajca trofeje Paríž St. Germain, ktorý zdolal FC Chelsea 5:2.
Real mal proti City, s ktorým sa pravidelne stretáva vo vyraďovacej fáze LM, od úvodu navrch. V 9. minúte Vinicius šikovne prestrčil loptu v pokutovom území na Brahima Diaza, jeho strelu dokázal Gianluigi Donnarumma vytlačiť na rohový kop. Potom už prišli veľké chvíle Valverdeho. Najprv ho v 20. minúte našiel dlhým výkopom Thibault Courtois, uruguajský reprezentant si skvele prevzal loptu, obhodil si ju okolo vybehnutého Donnarummu a z ostrého uhla trafil odkrytú bránu - 1:0. Ten istý hráč skóroval aj o sedem minút neskôr, keď si ho našla zrazená prihrávka Viniciusa a strelou do protipohybu brankára zvýšil na 2:0. Ešte pred prestávkou skompletizoval Valverde hetrik, keď sa po presnom centri pohral s Marcom Guehim a popri Donnarummovi poslal loptu tretíkrát do siete. „Biely balet“ pokračoval v koncerte aj po zmene strán, prudký pokus Diaza dokázal brankár „Citizens“ vyraziť len s veľkou námahou. O pár momentov neskôr Donnarumma fauloval v pokutovom území rozbehnutého Viniciusa, napravil to pri nariadenej penalte, keď pokus Brazílčana vystihol. Hostia častejšie držali loptu a dokázali s ňou v strede podľa kombinovať, ale vpredu neboli veľmi nebezpeční. Až v 76. minúte po obrovskej chybe Thiaga Pitarchu mohol znížiť Nico O'Reilly, Courtois vyrazil jeho strelu na rohový kop. Skóre sa už nezmenilo, Real tak odplatil súperovi decembrovú prehru 1:2 z ligovej fázy a vytvoril si výbornú východiskovú pozíciu pred odvetou.
Parížania sa proti Chelsea ujali vedenia v 10. minúte, keď Bradley Barcola po priklepnutí od Joaa Nevesa napálil loptu do pravého horného rohu brány. V 28. minúte vyrovnal Malo Gusto, následne prinavrátil domácim vedenie Ousmane Dembele. „The Blues“ dokázali druhýkrát zmazať tesné manko v 57. minúte zásluhou Enza Fernandeza, ktorý profitoval z individuálnej akcie Pedra Neta. Záver duelu však hostia absolútne nezvládli. Francúzsky majster dokázal tretíkrát prekonať Filipa Jörgensena v 74. minúte, po zlej rozohrávke dánskeho brankára ho preloboval Vitinha. Chelsea už na tento gól nedokázala odpovedať, naopak v závere striedajúci Chviča Kvaracchelija dvoma presnými zásahmi spečatil na 5:2 pre PSG.
Zápas v Bodö rozhodovali slovenskí rozhodcovia. Ako hlavný viedol duel Ivan Kružliak, na čiarach mu asistovali Branislav Hancko s Jánom Pozorom a štvrtým arbitrom bol Michal Očenáš. Nórsky zástupca naznačil, že jeho rozprávkový príbeh sa nemusí skončiť v osemfinále. Už v prvom polčase si vytvoril dvojgólový náskok po zásahu Sondreho Feta z jedenástky a zakončení Oleho Didrika Blomberga. Vysokú efektivitu potvrdil v 71. minúte, keď Kasper Högh preukázal dôraz v päťke, upratal prudkú prihrávku od Jensa Pettera Haugeho do brány a upravil na konečných 3:0.
Líder anglickej Premier League a víťaz ligovej fázy Arsenal remizoval na ihrisku Bayeru Leverkusen 1:1. Prvé dejstvo veľa rozruchu neprinieslo, najväčšiu šancu mal v 20. minúte hostí Gabriel Martinelli, ktorý napálil loptu do brvna. Druhý polčas odštartoval Bayer zostra. Hneď po zmene strán hlavičku Martina Terriera ešte vytesnil David Raya, ale z následného rohu už inkasoval z hlavy Roberta Andricha, ktorému adresoval presný center Alejandro Grimaldo. „Gunners“ to zjavne vykoľajilo, snažili sa o tlak, dlho však narážali na sformovanú domácu obranu. Až v 86. minúte sa vydal na odvážny prienik Noni Madueke, vo vlastnej šestnástke ho fauloval Malik Tillman a odchovanec Leverkusenu Havertz z pokutového kopu zariadil remízu. Arsenal prvýkrát v tohtosezónnej edícii LM nezvíťazil.
Odvety sú na programe v utorok 17. marca.
Liga majstrov - prvé zápasy osemfinále:
Paríž Saint-Germain - FC Chelsea 5:2 (2:1)
Góly: 86. a 90.+4 Kvaracchelija, 10. Barcola, 40. Dembele, 74. Vitinha - 28. Gusto, 57. Fernandez
Real Madrid - Manchester City 3:0 (3:0)
Góly: 20., 27. a 42. Valverde
FK Bodö/Glimt - Sporting Lisabon 3:0 (2:0)
Góly: 33. Fet (z 11 m), 45.+1 Blomberg, 71. Högh. Rozhodovali: KRUŽLIAK - HANCKO, POZOR (všetci SR)
Bayer Leverkusen - FC Arsenal 1:1 (0:0)
Góly: 46. Andrich - 89. Havertz (z 11 m)
Prečítajte si tiež
Polícia obvinila trénera mladých futbalistov zo sexuálneho zneužívania, súd ho vzal do väzby