Štvrtok 12.3.2026
Meniny má Gregor
Archív správ
Denník - Správy
11. marca 2026
Polícia obvinila trénera mladých futbalistov zo sexuálneho zneužívania, súd ho vzal do väzby
Obvineniu zo zločinu sexuálneho zneužívania a prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže čelí jeden z trénerov futbalovej školy, ktorá vychovávala mladých futbalistov v okolí Trnavy. Okresný súd v Trnave v ...
11.3.2026 (SITA.sk) - Obvineniu zo zločinu sexuálneho zneužívania a prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže čelí jeden z trénerov futbalovej školy, ktorá vychovávala mladých futbalistov v okolí Trnavy. Okresný súd v Trnave v stredu rozhodol o jeho väzbe, aby nemohol pokračovať v trestnej činnosti a aby nemohol ovplyvňovať svedkov. Obvinený mladý muž podľa prokurátora odmietol vypovedať.
Futbalová škola mládeže Tomáša Vričana akékoľvek konanie, ktoré by mohlo ohrozovať alebo poškodzovať deti považuje za absolútne neakceptovateľné a dôrazne ho odsudzuje. „S dotyčným sme okamžite ukončili spoluprácu a ďalej sa nepodieľa na činnosti klubu. Všetky kroky koordinujeme s Políciou SR a na danú osobu bolo ihneď podané trestné oznámenie,“ uviedol v stanovisku futbalovej školy jej manažér Martin Uhlík.
Zároveň zdôraznil, že ide o individuálne konanie konkrétnej osoby a nie o systémové zlyhanie klubu. „Hráčom a ich rodinám sme ponúkli možnosť psychologického poradenstva a sme naďalej maximálne súčinní s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ dodal Uhlík. Vzhľadom na mimoriadne citlivú záležitosť, ktorá sa dotýka najmä detí a ich rodičov, požiadal o rešpektovanie ich súkromia. Takisto okresný policajný vyšetrovateľ vzhľadom na citlivosť prípadu a ochranu práv maloletého poškodeného rozhodol vo veci neposkytovať žiadne bližšie informácie.
Futbalová škola mládeže Tomáša Vričana sa venuje výchove mladých futbalistov vo veku od 5 do 19 rokov. Využíva futbalové ihriská v okolí Trnavy v Opoji, Vlčkovciach a v obci Hoste.
