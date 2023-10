Liga majstrov: Real Madrid zvíťazil v Neapole 3:2, Kodaň s Vavrom podľahla Bayernu 1:2

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v utorňajšom zápase základnej C-skupiny Ligy majstrov na ihrisku SSC Neapol 3:2. Slovenský stredopoliar v drese Neapola Stanislav Lobotka hral do 88. minúty. Z víťazstva sa netešil ani obranca Denis Vavro, ktorý odohral v drese FC Kodaň celý zápas, v ktorom domáci podľahli Bayernu Mníchov 1:2.

Real je po dvoch zápasoch s plným počtom bodov na čele skupiny. Domáci viedli od 19. minúty gólom Lea Ostigarda, no Vinicius Junior vyrovnal a Jude Bellingham po efektnej individuálnej akcii poslal hostí do vedenia. Po zmene strán Piotr Zielinski vyrovnal z pokutového kopu. O víťazný gól sa postaral Federico Valverde, ktorého strela spoza šestnástky sa odrazila od hornej žŕdky do brankára Mereta a následne do jeho bránky. Neapol je s troma bodmi priebežne druhý o skóre pred SC Braga. Ten dokázal v utorňajšom zápase otočiť duel na pôde Unionu Berlín z 0:2 na 3:2. Berlínčania opäť zahodili historicky prvý bod v najprestížnejšej klubovej súťaži v záverečných sekundách, keď obrat portugalského klubu dokonal striedajúci Andre Castro v 4. minúte nadstaveného času.



Berlínčania pustili z rúk remízový stav už v prvom stretnutí na ihrisku Realu Madrid, keď sa v poslednej nadstavenej minúte presadil Jude Bellingam. Duel proti Brage začali pritom ideálne a po dvoch góloch Sheralda Beckera viedli 2:0. Tesne pred prestávkou znížil hosťujúci Sikou Niakite a krátko po zmene strán vyrovnal nechytateľnou strelou Bruma. Keď sa už zdalo, že Union sa bude tešiť z premiérového bodu, hostia udreli z poslednej akcie v zápase.



Na poslednom mieste A-skupiny je po dvoch zápasoch Manchester United. Po prehre s Bayernom Mníchov 3:4 nestačil v domácom prostredí na Galatasaray Istanbul, ktorému podľahol 2:3. Víťazný gól strelil v 83. minúte Mauro Icardi, ktorý krátko predtým nepremenil pokutový kop. Priebežným lídrom "áčka" je Bayern Mníchov, ktorý prehrával v Kodani od 56. minúty gólom Lukasa Leragera, no zásahmi Jamala Musialu a Mathysa Tela vybojoval druhé víťazstvo v skupine.



Víťazstvo napriek prvému inkasovanému gólu dosiahli aj futbalisti Racingu Lens. Tí doma prehrávali s Arsenalom Londýn od 14. minúty po góle Gabriela Jesusa, ale vďaka presným zásahom Adriena Thomassona a Elyeho Wahiho sa dostali do čela B-skupiny. Duel medzi PSV Eindhoven a FC Sevilla priniesol záverečnú drámu, v ktorej 86. minúte najskôr domáci vyrovnali na priebežných 1:1, následne Gudelj vrátil hosťom tesný náskok, no gól Jordana Tezea v nadstavenom čase znamenal remízu 2:2.



V "déčku" sa dráma nekonala a Real Sociedad rozhodol o triumfe už v prvom dejstve. Vedenie pre Baskov zabezpečil už v 7. minúte Mikel Oyarzabal, na ktorého nadviazal v 27. minúte Brais Mendez. Sociedad má 4 body rovnako ako Inter Miláno, ktorý si doma poradil s Benficou Lisabon po góle Marcusa Thurama zo 62. minúty.

2. kolo skupinovej fázy LM:



A-skupina:



Manchester United - Galatasaray Istanbul 2:3 (1:1)



Góly: 17. a 67 Hojlund - 23. Zaha, 71. Akturkoglu, 81. Icardi. ČK: 77: Casemiro (Manch.) po 2. ŽK







FC Kodaň - Bayern Mníchov 1:2 (0:0)



Góly: 56. Lerager - 67. Musiala, 83. Tel



/Vavro (Kod.) odohral celý zápas, v 90. min. dostal ŽK/







B-skupina:



Racing Lens - Arsenal Londýn 2:1 (1:1)



Góly: 25. Thomasson, 69. Wahi - 14. Gabriel Jesus







PSV Eindhoven - FC Sevilla 2:2 (0:0)



Góly: 86. De Jong (11 m ), 90.+5 Teze - 68. Gudelj, 87. En Nesyri







C-skupina:



SSC Neapol - Real Madrid 2:3 (1:2)



Góly: 19. Ostigard, 54. Zielinski (11 m) - 27. Vinicius Junior, 34. Bellingham, 78. Meret (vl.)



/Lobotka (Neap.) hral do 88. minúty/







Union Berlín - SC Braga 2:3 (2:1)



Góly: 30. a 37. Becker - 41. Niakite, 51. Bruma, 90.+4 Castro







D-skupina:



Inter Miláno - Benfica Lisabon 1:0 (0:0)



Gól: 62. Thuram







Red Bull Salzburg - Real Sociedad 0:2 (0:2)



Gól: 7. Oyarzabal, 27. Mendez