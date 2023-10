Bach verí, že na OH 2024 budú mať šancu súťažiť športovci zo všetkých krajín planéty

Neutrálni športovci alebo utečenci?

Použili dvojitý meter

Zodpovední Rusi

Treba sa poučiť z minulosti

3.10.2023 (SITA.sk) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach verí, že na budúcoročných olympijských hrách v Paríži budú mať možnosť súťažiť športovci zo všetkých krajín planéty. Povedal to vo švajčiarskom Lausanne počas dvojdňového Medzinárodného fóra športovcov. Náročnú pozíciu ukrajinských športovcov porovnal s náročnou situáciou vo vojnou zničenom Jemene.Ukrajinský zápasník gruzínskeho pôvodu Giorgi Zantaraia šéfovi MOV povedal, že nerozumie dôvodu, prečo Rusom ponúka štatút neutrálneho športovca. Navrhol, aby jednotlivci z Ruska, ktorí nesúhlasia s vojnou na Ukrajine, mohli na OH 2024 štartovať pod hlavičkou tímu utečencov."Všetci chápeme ľudské utrpenie a pocity ukrajinských športovcov. Sú to ťažkosti, aké majú aj vaši kolegovia v Jemene," reagoval Bach.Podľa Nemca MOV zaujal silnú pozíciu pri zavádzaní limitov pre Rusov v medzinárodnom športe a pripomenul, že na celej planéte prebieha 28 vojen. "Niektorí športovci a funkcionári z iných olympijských výborov nás obviňujú z použitia dvojitého metra. Hovoria: 'A čo naša vojna? Ako sa postavíte k nej? Kde ste boli? kde ste?' " poznamenal Bach.Rusko začalo vojenskú inváziu na územie Ukrajiny iba štyri dni po skončení ZOH 2022 v Pekingu, teda počas olympijského prímeria podporovaného Organizáciou spojených národov . Ukrajinská strana žiada úplný zákaz pre športovcov z Ruska, no podľa Bacha je potrebné chrániť športovcov, ktorí s vojnou nemajú nič spoločné.Podľa atlétky Anny Ryžikovovej všetci ruskí športovci nesú istú mieru zodpovednosti, keďže ani jeden z nich nevystúpil ani nekonal proti vláde, ktorá už druhý rok vedie vojnu na Ukrajine."Sú toho súčasťou, pretože mlčia. Nerobia nič, aby to zastavili. Rusko na nás každú noc útočí bezpilotnými lietadlami. Žijem tam a neviem, či sa ráno ešte zobudím," povedala.Šéfka olympijské tímu utečencov Tegla Loroupeová v súvislosti s témou citovala niekdajšieho juhoafrického prezidenta a bojovníka proti apartheidu Nelsona Mandelu , ktorý veril v silu športu zjednocovať. Na to reagovala delegátka Medzinárodného paralympijského výboru Vladimira Kravčenková z Malty, ktorá pripomenula, že športovci z Juhoafrickej republiky počas Mandelovho väznenia neboli súčasťou olympijských hier. "Je to niečo, z čoho by sme sa mali poučiť z minulosti," uviedla.