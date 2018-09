LIGA MAJSTROV: Real začne obhajobu s Rímom, Ronaldo s Juve vo Valencii

Cristiano Ronaldo z Juventusu Turín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo LM 2018/19, streda 19. septembra:



E-skupina:



18.55 Ajax Amsterdam - AEK Atény /rozhoduje: Juan Yuste (Šp.)/

21.00 Benfica Lisabon - Bayern Mníchov /Antonio Mateu Lahoz (Šp.)/



F-skupina:



18.55 Šachtar Doneck - TSG 1899 Hoffenheim /Jakob Kehlet (Dán.)/

21.00 Manchester City - Olympique Lyon /Daniele Orsato (Tal.)/



G-skupina:



21.00 Real Madrid - AS Rím /Björn Kuipers (Hol.)/

21.00 Viktoria Plzeň - CSKA Moskva /Benoît Bastien (Fr.)/



H-skupina:



21.00 Young Boys Bern - Manchester United /Deniz Aytekin (Nem.)/

21.00 FC Valencia - Juventus Turín /Felix Brych (Nem.)/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Úradujúci trojnásobný víťaz futbalovej Ligy majstrov Real Madrid začne v stredu boj o rekordný 14. titul v elitnej súťaži domácim súbojom s AS Rím v základnej G-skupine. V druhom zápase tejto skupiny český majster Viktoria Plzeň, v kádri aj so slovenským triom Matúš Kozáčik, Patrik Hrošovský a Roman Procházka, privíta v Štruncových Sadoch ruský CSKA Moskva.Španielsky gigant už v LM nebude gólmi ťahať portugalský kanonier Cristiano Ronaldo. Ten prestúpil do Juventusu Turín, taliansky šampión v stredu v H-skupine otvorí účinkovanie v 26. ročníku milionárskej súťaže na pôde FC Valencia. V rovnaký deň sa do hry dostanú aj nemecký šampión Bayern Mníchov, ktorý nastúpi v E-skupine na pôde Benficy Lisabon, resp. oba kluby z Manchestru. "Citizens", ktorých bookmakeri favorizujú na zisk ikonickej trofeje v budúcoročnom finále na madridskom Wanda Metropolitano (1. júna 2019), hostia Olympique Lyon v F-skupine a Manchester United sa predstaví v Berne na pôde tamojších Young Boys v H-skupine.Obhajcu čaká nová výzva v LM už bez tradičnej značky CR7.citovala Marca obrancu Daniho Carvajala. Real v generálke na stredu remizoval na pôde Athletica Bilbao 1:1 a stratil prvé body v La Lige. Tréner "bieleho baletu" Julen Lopetegui z toho nerobil tragédiu.povedal. AS Rím je semifinalista minulého ročníka a výber kouča Eusebia Di Francesca na to túži nadviazať aj v tom novom. Na úvod ho ale čaká najťažší možný súper.citovala agentúra DPA útočníka Stephana El Shaarawyho. "Vlci" ale pred novou sezónou poriadne obmenili káder, odišli brankár Allison Becker do FC Liverpool a Radja Nainggolan do Interu Miláno. Medzi dvanástimi novými hráčmi sú aj Javier Pastore (PSG) či Steven N'Zonzi (FC Sevilla).Plzeň sa v skupine LM predstaví tretíkrát v klubových dejinách (2011/2012 a 2013/2014). Doteraz sa jej vždy podarilo obsadiť 3. miesto. Hneď na úvod má asi najreálnejšiu šancu zabodovať proti CSKA. V generálke na Moskovčanov vyhrala "Viktorka" doma nad Opavou 1:0 vďaka gólu Hrošovského z penalty v úplnom závere.uviedol pre oficiálny web Plzne Hrošovský.Dominanciu zástupcov La Ligy v LM, v ktorej vyhrali päť posledných ročníkov, resp. šesť z uplynulých deviatich, sa pokúsi zlomiť napríklad rekordný nemecký šampión Bayern. Pod novým trénerom Nikom Kovačom má zatiaľ v sezóne stopercentnú bilanciu.povedal holandský krídelník Arjen Robben, ktorý strelil vo finále víťazný gól pri poslednom triumfe Bavorov v LM v roku 2013. Kovačovi robia starosti absencie zranených hráčov Kingsleyho Comana, Corentina Tolissa či Rafinhu.konštatoval športový riaditeľ Mníchova Hasan Salihamidžič. V druhom súboji skupiny Ajax Amsterdam privíta AEK Atény.S veľkými nádejami ide do LM aj sériový taliansky šampión Juventus. Jeho vlajku má najvyššie niesť práve portugalský majster Európy Ronaldo. V generálke na Valenciu sa konečne gólovo presadil aj v Serii A, keď dvoma gólmi zariadil domácu výhru nad Sassuolom 2:1. V LM za Real odohral 101 zápasov a strelil v nich 105 gólov.povedal päťnásobný víťaz LM. V druhom súboji H-skupiny sa "červení diabli" predstavia na umelej tráve bernského Stade de Suisse.Manchester City skončil v predchádzajúcom ročníku v LM vo štvrťfinále na štíte FC Liverpool. Zverenci španielskeho trénera Pepa Guardiolu hostia Lyon, cez víkend v Premier League doma zdolali hladko Fulham (3:0). "Samozrejme, každý chce vyhrať Ligu majstrov. Aj my po tom túžime. Najprv sa musíme dostať do play off. A tam sú už zápasy o všetko, ktoré dokáže ovplyvniť množstvo vecí," citovala ho agentúra AP. V F-skupine zaznamená debut v LM aj bundesligový TSG 1899 Hoffenheim, duel so Šachtarom Doneck sa uskutoční pre politickú situáciu na Ukrajine v Charkove.