LIGA MAJSTROV:Rodrygo, prvý strelec 21. storočia si v Reale splnil sen

Madrid 7. novembra (TASR) – Futbalisti Realu Madrid spravili v stredajšom domácom zápase A-skupiny Ligy majstrov s Galatasarayom Istanbul krátky proces. Tureckého majstra prevalcovali 6:0, keď štyri góly strelili už v prvom polčase. Hostí načal v 4. minúte Rodrygo, o necelé tri minúty pridal svoj druhý gól a v nadstavenom čase zavŕšil hetrik. Brazílčan sa postaral o rekordný zápis, jeho prvé dva góly šesť minút a 14 sekúnd od úvodného hvizdu sú najrýchlejšími v histórii LM.Osemnásťročný útočník nemohol zažiť vydarenejší domáci debut v Lige majstrov. Skóroval ľavou nohou, hlavičkou a v samom závere aj pravačkou. Okrem troch gólov vypracoval ďalší pre Karima Benzemu.povedal Rodrygo po svojom prvom hetriku v drese Realu. Do madridského veľkoklubu prišiel vlani v júni, v septembri oslávil debut v prvom tímeexpresným gólom do siete Osasuny. Tréner Zinedine Zidane ho postupne začal uprednostňovať pred ďalším brazílskym mladíkom Viniciusom Juniorom. Príležitosť v zostave dostal pri zranení Garetha Balea.vychválil Zidane hrdinu stredajšieho duelu. Rodrygo začal ročník v rezervnom tíme Castilla, no svojou hrou si veľmi rýchlo vypýtal pozvánku do A-mužstva.poznamenal Zidane.Rodrygo sa stal prvým hráčom narodeným v 21. storočí, ktorý skóroval v Lige majstrov.vyjadril sa autor dvoch gólov Benzema na adresu brazílskeho tínedžera. Francúzsky útočník sa takisto postaral o zápis do historických kníh, v európskej pohárovej súťaži číslo jeden nastrieľal celkovo už 50 gólov a prekonal klubovú legendu Alfreda Di Stefana (49). Viac gólov v LM strelili v drese Realu len Raul (66) a Cristiano Ronaldo (105). Benzema sa stal po Lionelovi Messim iba druhým hráčom v histórii súťaže, ktorý v nej skóroval v 15-tich sezónach za sebou.povedal Benzema.Real vybavil zápas za necelú štvrťhodinu, v 14. minúte zvýšil na 3:0 z jedenástky Sergio Ramos. Rozhodca Felix Zwayer ju nariadil po konzultácii s VAR. Faul na Toniho Kroosa sa udial na hranici pokutového územia, arbiter však videl zákrok Stevena Nzonziho už v šestnástke. "" je tak blízko k postupu, dve kolá pred koncom skupinovej fázy má na druhej priečke päťbodový náskok pred Bruggami.spokojne konštatoval Zidane. S plným počtom bodov vedie tabuľku Paríž St. Germain, ktorý už má postup istý, Galatasaray je posledný so ziskom jedného bodu.citovala agentúra AP trénera Galatasarayu Fatiha Terima.