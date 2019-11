MASTERS: Mečíř verí, že Polášek má výhodu: Počas prestávky získal chuť

Slovensko-chorvátsky pár Filip Polášek (vľavo) a Ivan Dodig. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 7. novembra (TASR) - Postup slovenského tenistu Filipa Poláška na turnaj majstrov v Londýne potešil aj Miloslava Mečířa. Olympijský šampión zo Soulu bol ešte za éry ČSSR prvým slovenským zástupcom na deblovom Masters a v roku 1987 sa v anglickej metropole po boku Čecha Tomáša Šmída tešil zo zisku cennej trofeje.Mečíř tvrdí, že ak si Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom udržia formu, v 02 aréne to môžu dotiahnuť ďaleko.povedal pre TASR bývalý dlhoročný kapitán slovenského daviscupového tímu.Polášek sa ako druhý Slovák v histórii dostal do elitnej svetovej deblovej desiatky, Mečířovi patrila v marci 1988 štvrtá priečka.dodal Mečíř, ktorý má na triumf na Masters stále pekné spomienky.V roku 1987 štartoval medzi elitnouvo dvojhre aj vo štvorhre a po neúspechu v singlovej súťaži v New Yorku v londýnskom debli nemal veľké oči. "Nebral som to nejako extra vážne, no napokon sme to s Tomášom Šmídom dotiahli až k titulu. Tomáš ma veľa naučil a bol to pre nás krásny zážitok. Dokázali sme vyhrať aj zápasy, v ktorých sme boli na pokraji prehry. Prostredie v Royal Albert Hall bolo veľmi príjemné. Keď niektorým ľuďom teraz poviem, že sme vyhrali tenisový turnaj vo viacúčelovej hale, ktorá bola dejiskom veľkých koncertov, uznanlivo pokývnu hlavou."