Liga majstrov - SIEDMA PREHRA: Slovan nestačil na Stuttgart 1:3

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali aj svoj siedmy zápas v Lige majstrov 2024/2025. V utorňajšom súboji na Tehelnom poli podľahli VfB Stuttgart 1:3. V neúplnej tabuľke im naďalej patrí predposledná 35. priečka bez bodového zisku. "Belasí" uzatvoria ligovú fázu v najprestížnejšej klubovej súťaži o osem dní neskôr (29. januára) na ihrisku Bayernu Mníchov.



Úradujúci nemecký vicemajster bol od úvodu lepší a už v prvom polčase sa dvakrát presadil Jamie Leweling. Krídelník najprv ťažil z práce Deniza Undava a po polhodine hry z dorážky opäť prekonal Dominika Takáča. Stuttgart dominoval vo všetkých štatistikách, Slovanu dovolil prvú strelu na bránku až v 79. minúte. Krátko na to dostal domácich späť do hry striedajúci Idjessi Metsoko, no krátko na to odpovedal Fabian Rieder.

7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov:



ŠK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart 1:3 (0:2)



Góly: 85. Metsoko – 11. a 36. Leweling, 87. Rieder. Rozhodcovia: Kavanagh – Betts, Davies (všetci Angl.), ŽK: Kašia, Savvidis, Barseghjan – Rouault, Undav, Keitel, 22.500 divákov (vypredané).



Slovan Bratislava: Takáč – Blackman (89. Medveděv), Kašia, Wimmer, Zuberu (71. Barseghjan) – Bajrič, Savvidis (82. Mustafič) – Tolič – Mak (70. Metsoko), Strelec, Marcelli (89. Gajdoš)



Stuttgart: Nübel – Vagnoman (90. Stergiou), Rouault, Chabot, Mittelstädt – Keitel (81. Al-Dakhil), Stiller – Leweling (70. Rieder), Millot (90. Stenzel), Führich – Undav (70. Demirovič)

Hostia vstúpili do zápasu lepšie, keď sa po niekoľkých sekundách uvoľnil v šestnástke Führich a Takáč vyrazil jeho pokus na roh. Stuttgart bol nebezpečný vpredu, po rohoch sa síce ešte nepresadil, no v 11. minúte už otvoril skóre. Undav sa dostal za obranu, našiel ešte Lewelinga, ktorý poslal favorita do vedenia. Domácim robil problémy pressing súpera a väčšinu času sa hralo pred brankárom Takáčom. V 25. minúte sa dostal za obranu Strelec, ale pred šestnástkou ho fauloval Rouault a Slovan mal k dispozícii priamy kop. Wimmer však mieril nad bránku. Hostia ľahko prechádzali cez obranu súpera a v 36. minúte pridali druhý gól. Millot sa vyhol postaveniu mimo hry, jeho strelu ešte Takáč vyrazil, no Lewelingova dorážka prepadla domácemu brankárovi do siete. Slovan sa len minimálne dostával pred Nübela, niekoľkokrát dobre zapracoval Strelec, ale z jeho dobrého napádania tím nevyťažil ani jednu strelu na bránku. Leweling mohol pred prestávkou skompletizovať hetrik, no z tesnej blízkosti minul.

Druhé dejstvo začali domáci aktívnejšie, ale Stuttgart pracoval dobre v defenzíve. Po hodine hry sa uvoľnil v šestnástke Marcelli, ale obranca súpera zblokoval jeho strelu. Krátko na to sa dostal do ofenzívy Mak, no tiesnený nezakončil. Na druhej strane mohli hostia pridať tretí presný zásah. Undav sa dostal opäť za obranu, prihral ešte Mittelstädtovi, Takáč predviedol kvalitný zákrok. V 75. minúte Mittelstädt našiel v šestnástke striedajúceho Demiroviča, no zakončil tesne vedľa pravej žrde. Slovan prvýkrát ohrozil bránku nemeckého tímu až v 79. minúte, Barseghjanovu strela však Nübel bezpečne zneškodnil. Po veľkej chybe Metsoka išiel sám na bránu kapitán Undav, Takáč sa blysol ďalším zákrokom. Metsoko to však napravil o chvíľu neskôr, Barseghjan ho našiel presnou prihrávkou a útočník prekonal Nübela. Domáci sa však dlho z gólu netešili, keď ich schladil z protiútoku ďalší striedajúci hráč Rieder. Stuttgart si už náskok udržal a pripísal si tretí triumf v súťaži.

Správu budeme aktualizovať