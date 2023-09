Liga majstrov: Škriniar s PSG na úvod víťazne,Barca pokorila Antverpy

Futbalisti Paríža Saint Germain v základnej zostave s Milanom Škriniarom zvíťazili v šlágri F-skupiny úvodného kola novej sezóny Ligy majstrov nad Borussiou Dortmund 2:0. Prvý duel skupiny "smrti" medzi AC Milánom a Newcastlom United sa skončil bezgólovou remízou. Z triumfu sa tešili aj Slováci Dávid Hancko a Leo Sauer, ich Feyenoord vyhral nad Celticom 2:0. Manchester City po polčase prekvapujúcu prehrával s Crvenou Zvezdou Belehrad, no nakoniec ju zdolal 3:1.

V šlágri úvodného dňa novej sezóny malo hernú i streleckú prevahu domáce PSG, no Dortmund v prvom polčase dokázal otupiť jeho útočné zbrane. Disciplinovaná defenzíva pustila domácich len do jedenej väčšej šance, keď Vitinha z hranice pokutového územia opečiatkoval žrď. Parížania si v 40. minúte pýtali penaltu, keďže lopta sa v šestnástke hostí dotkla ruky Süleho, ale predtým sa odrazila od jeho tela a rozhodca pokutový kop nenariadil. V úvode druhého polčasu po ďalšej ruke Süleho však už hej a po krátkej kontrole VAR-om premenil penaltu Mbappe. Hostia otvorili hru, no v 58. minúte inkasovali druhýkrát, keď si Hakimi vymenil loptu s Vitinhom, zasekol Hummelsa a pridal druhý gól. V 79. minúte mohol znížiť striedajúci Bynoe-Gittens, ktorý trafil žrď. PSG si však už výhru postrážilo a je na čele skupiny. Škriniar odohral celý zápas.

Newcastle sa vrátil do najprestížnejšej klubovej súťaže po dlhých 21 rokoch, no vstup mu príliš nevyšiel. Semifinalista uplynulého ročníka AC v prvom polčase na San Sire dominoval a vytvoril si množstvo gólových šancí. Ani jednu však nedokázal dotiahnuť do úspešného konca. Newcastle v obrane horel, ale zachránil ho výborný brankár Pope, ktorý zlikvidoval všetkých šesť pokusov medzi tri žrde. Hráči AC vystrelili v prvej časti dokopy 14-krát, hostia len dvakrát. Po zmene strán pokračoval tlak "rossoneri", ktorí sa neustále snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no zradila ich koncovka. Z 25 striel smerovalo na bránku osem, no všetky pochytal Pope. Hostia poslali medzi tri žrde len jeden pokus v piatej minúte nadstaveného času, s ktorým si poradil striedajúci brankár AC Sportiello. Ten nahradil zraneného Maignana. V zostave Newcastlu nefiguroval slovenský brankár Martin Dúbravka.



Manchester City musel doma nečakane doťahovať manko. V prvom polčase zápas s Crvenou Zvezdou podľa predpokladov jasne dominoval, no jeho šance vychytal brankár hostí Glazer a Haaland trafil iba do brvna. V nadstavenom čase prišiel šok. Ivanič vysunul do brejku bývalého hráča Trenčína Osmana Bukariho, ten si postrážil ofsajd a z vôbec prvej strely svojho tímu otvoril skóre. Vyrovnanie ale prišlo okamžite po zmene strán vďaka Alvarezovi a City rozhodlo ďalšími dvoma gólmi. V Berne sa favorit z Lipska ujal vedenia už v 3. minúte, keď si Simakian nabehol pri rohu na bližšiu žrď a hlavou prekonal brankára. Hostia boli strelecky aktívnejší aj v ďalších minútach, ale po polhodine hry sa Elia dostal na hranici šestnástky ku strele a vyrovnal - 1:1. Po zmene strán však nemecký tím ešte vystupňoval tlak a vyťažili z neho góly Schlagera a Šeška.



Najviac gólov padalo v H-skupine. Barcelona privítala v náhradnom domove na Olympijskom štadióne Antverpy a už v úvodnom polčase ich "pohostila" trojgólovou nádielkou. Skórovali Joao Felix, Lewandowski a vlastný gól si dal Bataille. Po prestávke skórovali Gavi a druhýkrát Felix (5:0). V ďalšom zápase skupiny vyhralo Porto nad Šachtarom Doneck 3:1. Duel sa hral v Hamburgu, kde si ukrajinský klub v tejto sezóne rozložil stan. Šachtar nemôže hrať domáce zápasy na svojom štadióne pre pretrvávajúci vojnový konflikt na Ukrajine, vlani našiel prechodný domov vo Varšave.

Feyenoord si na svojom štadióne De Kuip poradil so Celticom Glasgow 2:0. Úvodný gól strelil z priameho kopu Stengs, v 76. minúte sa presadil aj Jahanbakhsh. To už hostia dohrávali bez vylúčených Lagerbielkeho a Holma. Hancko odohral celý zápas, Sauer prišiel na ihrisko v 89. minúte a odkrútil si debut v LM. V druhom stretnutí skupiny vyhrávalo Atletico Madrid na pôde Lazia Rím 1:0 po góle Barriosa, no tím z večného mesta zachránil remízu v piatej minúte nadstaveného času vďaka presnému zásahu Provedela.

1. kolo skupinovej fázy LM:



E-skupina:



Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 2:0 (1:0)



Góly: 45.+2 Stengs, 76. Jahanbakhsh, ČK: 64. Lagerbielke, 68. Holm (obaja Celtic). Rozhodoval: Peljto (BaH.)



/Hancko odohral za Feyenoord celý zápas, Sauer od 89. min/







Lazio Rím - Atletico Madrid 1:1 (0:1)



Góly: 90.+5 Provedel - 29. Barrios



tabuľka:



1. Feyenoord 1 1 0 0 2:0 3



2. Atletico 1 0 1 0 1:1 1



. Lazio 1 0 1 0 1:1 1



4. Celtic 1 0 0 1 0:2 0





F-skupina:



Paríž SG - Borussia Dortmund 2:0 (0:0)



Góly: 49. Mbappe, 58. Hakimi



/Škriniar odohral za PSG celý polčas/







AC Miláno - Newcastle United 0:0



Rozhodoval: Sanchez (Šp.)



tabuľka:



1. Paríž SG 1 1 0 0 2:0 3



2. AC Miláno 1 0 1 0 0:0 1



. Newcastle 1 0 1 0 0:0 1



4. Borussia 1 0 0 1 0:2 0





G-skupina:



Manchester City - CZ Belehrad 3:1 (0:1)



Góly: 47. a 60. Alvarez, 73. Rodri - 45. Bukari







Young Boys Bern - RB Lipsko 1:3 (1:1)



Góly: 33. Elia - 3. Simakan, 74. Schlager, 90.+2 Šeško. Rozhodoval: Jorgji (Alb.)



tabuľka:



1. RB Lipsko 1 1 0 0 3:1 3



. Manchester City 1 1 0 0 3:1 3



3. CZ Belehrad 1 0 0 1 1:3 0



. Young Boys Bern 1 0 0 1 1:3 0





H-skupina:



FC Barcelona - Royal Antverpy 5:0 (3:0)



Góly: 11. a 66. Felix, 19. Lewandowski, 22. Bataille (vl.), 54. Gavi







/v Hamburgu/



Šachtar Doneck - FC Porto 1:3 (1:3)



Góly: 13. Kelsy - 8. a 15. Galeno, 29. Taremi



tabuľka:



1. Barcelona 1 1 0 0 5:0 3



2. FC Porto 1 1 0 0 3:1 3



3. Doneck 1 0 0 1 1:3 0



4. Antverpy 1 0 0 1 0:5 0