LIGA MAJSTROV: Slavia získala na San Sire bod, Škriniar:Najťažší súper

Futbalista Interu Miláno Slovák Milan Škriniar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 18. septembra (TASR) - Českého futbalového majstra Slaviu Praha delilo iba pár minút od senzačného víťazstva v úvodnom vystúpení v Lige majstrov. V utorok na štadióne Interu Miláno odohrali "zošívaní" s favoritom vyrovnanú partiu, od 63. minúty viedli 1:0 a o plný bodový zápis prišli až v nadstavenom čase.povedal pre iDnes.cz tréner Slavie Jindřich Trpišovský. Jeho zverenci získali v Taliansku vôbec prvý bod v histórii Slavie.Keď žreb prisúdil Pražanom do skupiny FC Barcelona, Borussiu Dortmund a Inter Miláno, jeden z prítomných funkcionárov Slavie na ceremoniáli sa nezdržal smiechu. Zrejme nikto nedával českému šampiónovi veľa šancí na postup, aspoň do jarnej časti Európskej ligy. Po uchmatnutom bode na San Sire však svojim tajným nádejam položili reálny základ.prezradil Trpišovský.K hlavným strojcom pozitívneho výsledku Slavie bol obranca David Hovorka, ktorý dokázal "vymazať" útočníka domácich Romelua Lukakua.nešetril chválou na jeho adresu tréner Trpišovský. Výškový rozdiel medzi Hovorkom a belgickým zakončovateľom je takmer dvadsať centimetrov a Lukaku, s prezývkou "tank", mal výhodu aj v telesných proporciách. Napriek tomu sa cez 26-ročného stopéra nedokázal presadiť.povedal pre iDnes.cz Hovorka.Na opačne strane odohral celé stretnutie slovenský reprezentant Milan Škriniar. Hoci netajil sklamanie z remízy, pripomenul, že išlo iba o prvý zápas.zhodnotil Škriniar výkon mužstva na oficiálnom webe Interu.Slavia Praha najbližšie 2. októbra privíta Borussiu Dortmund, Inter pocestuje do Barcelony.