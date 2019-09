Volejbalisti SR chcú na ME zaskočiť Nemcov, Zaťko rekord nepreceňuje

Na archívnej snímke vpravo Juraj Zaťko. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Antverpy 18. septembra (TASR) - Slovenskí volejbalisti sa na ME v Belgicku pokúsia vybojovať postup do osemfinále v stredajšom zápase proti Nemecku. Zverenci Andreja Kravárika potrebujú proti favoritovi zvíťaziť, len triumf za dva, alebo tri body im dá istotu. V prípade prehry by museli čakať na štvrtkový zápas Nemecka so Španielskom, v ňom by potrebovali triumf Nemcov. Aj preto chcú Slováci svojho stredajšieho súpera zaskočiť a využiť jeho slabiny.Utorková prehra s Belgickom 0:3 kormidelníka Slovákov sklamala, rozhodlo o nej príliš veľa chýb. Príčin videl Kravárik niekoľko:Kravárik o ľahkých stratách lôpt hovoril aj po predchádzajúcich zápasoch, účinný recept na ich odstránenie však nemá.Vývoj v B-skupine zatiaľ ide podľa papierových predpokladov, tie však chcú Slováci v stredu otočiť hore nohami.dodal Kravárik.Slovenský kouč pred utorkovým zápasom vedel, že jeho zverenec Juraj Zaťko sa štartom proti Belgicku zapíše do histórie. Bol to totiž jeho 242. zápas v národnom tíme, o jeden sa dostal pred bývalého kapitána Emanuela Kohúta.zaželal si Kravárik.Zaťko svoj rekord vnímal už pred odletom na ME a po zápase si povzdychol:Na Kravárikovu poznámku o zotrvaní v reprezentácii slovenský nahrávač zareagoval neurčito.uviedol Zaťko.