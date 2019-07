LIGA MAJSTROV: Slovan chce dnes zažiť víťaznú eufóriu na Tehelnom poli

Na snímke tím ŠK Slovan Bratislava počas tréningu pred prvým zápasom 1. predkola LM ŠK Slovan Bratislava - Sutjeska Nikšič 9. júla 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke brankár ŠK Slovan Bratislava Dominik Greif počas tréningu pred prvým zápasom 1. predkola LM ŠK Slovan Bratislava - Sutjeska Nikšič 9. júla 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

1. zápas 1. predkola LM 2019/20

streda 10. júla, Tehelné pole (20.15 h.)



Slovan Bratislava - Sutjeska Nikšič

rozhodujú: Vitalij Meškov - Maxim Gavrilin, Alexej Lunov (všetci Rus.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (TASR) - Ostrým štartom v Lige majstrov 2019/2020 vstúpia futbalisti majstrovského Slovana Bratislava do novej sezóny. V stredu na Tehelnom poli sa v prvom zápase 1. predkola skonfrontujú so šampiónom Čiernej Hory Sutjeskou Nikšič (20.15 h.), odveta je na programe v stredu 17. júla v Nikšiči. Tréner "belasých" Martin Ševela pred dôležitým vstupom do súťaže deklaroval, že jeho mužstvo je po kvalitnej príprave naladené na dosiahnutie stanoveného cieľa - prejsť cez súpera do 2. predkola, kde by bol ďalším súperom 9-násobného majstra SR cyperský APOEL Nikózia.Slovan disponuje stabilizovaným kádrom, keďže cez leto neodišiel z úspešného tímu takmer nik. Mužstvo vystužili Myenty Abena z Holandska a Erik Daniel z Ružomberka a obaja sa dobre ukázali aj v príprave. V nej bol najlepším strelcom Brazílčan Rafael Ratao so štyrmi gólmi. Štyridsaťtriročný lodivod Slovana tak má pri skladaní základnej zostavy len príjemné starosti. Ako povedal na stretnutí s médiami, teraz nastal čas dokázať víťaznú mentalitu tímu.povedal Ševela.Nikšič majú Bratislavčania dostatočne rozanalyzovaný.priblížil súpera Ševela, podľa ktorého bude dôležitá trpezlivosť a efektivita, pričom jeho tím musí mať na zreteli aj pohárovú matematiku, ktorá doma velí neinkasovať a streliť čo najviac gólov pre výhodnú pozíciu do odvety.Nové Tehelné pole zažije v stredu európsku premiéru, fanúšikovia uvidia európsky pohár na tomto mieste takmer po desiatich rokoch a môžu hnať domácich dopredu.dodal kouč.povedal Ševela na podvečernej oficiálnej predzápasovej tlačovke.Za kabínu o súperovi prehovoril najdrahší hráč Fortuna ligy Andraž Šporar zo Slovinska, ktorý bol najlepším strelcom Slovana v minulej sezóne.Nikšič je 4-násobným majstrom krajiny, raz triumfoval aj v národnom pohári. Mužstvo vedie čiernohorský tréner Nikola Rakojevič, v tíme pôsobí minimum legionárov.Zápas povedú rozhodcovia z Ruska, hlavným bude Vitalij Meškov, ktorému na čiarach budú asistovať Maxim Gavrilin a Alexej Lunev. Duel bude v priamom prenose vysielať RTVS na Dvojke. Vstupenky sa dajú zakúpiť v predaji on-line na Ticketmedia.sk, resp. osobne v každý pracovný deň od 10.00 do 18.00 v pokladnici štadióna Tehelné pole (na námestí štadióna od Bajkalskej ulice).