Volko na Svetovej letnej univerziáde v behu na 100 metrov štvrtý

Na archívnej snímke Ján Volko. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Neapol 10. júla (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko obsadil na 30. Svetovej letnej univerziáde v Neapole štvrté miesto v behu na 100 metrov. Dvadsaťdvaročný reprezentant zopakoval v utorňajšom finále čas 10,36 s (-0,1 m/s) z rozbehov a od tretieho Brazílčana Rodriga Pereiru do Nascimenta ho delili len štyri stotiny sekundy.Z titulu sa tešil ďalší pretekár z juhoamerickej krajiny Paulo Andre Camilo, keď triumfoval časom 10,09 s. Druhý skončil Chederick van Wyk z Juhoafrickej republiky výkonom 10,23 s.uviedla Volkova trénerka Naďa Bendová pre portál atletika.sk.Volko postúpil do finále časom, keď v 1. semifinále obsadil výkonom 10,39 s (vietor +0,4 m/s) tretie miesto. V pondelok triumfoval vo svojom rozbehu v osobnom sezónnom a slovenskom maxime 10,36 (vietor +0,7 m/s), to nakoniec zopakoval aj vo finále.Daniela Ledecká sa prebojovala do finále behu na 400 m prekážok, keď v utorňajšom 1. semifinále obsadila štvrtú priečku výkonom 56,95 s a medzi najlepšiu osmičku postúpila s časom. "citoval ju portál atletika.sk.Najlepší výkon dvadsaťdvaročnej pretekárky v kariéry 56,79 s z júnového mítingu P-T-S ja taktiež aj slovenský rekord. Finále je na programe v stredu o 20.30 h.Šimon Bujna si vytvoril v behu na 400 metrov nový osobný rekord časom 46,94 s. Vo svojom 2. semifinále ale obsadil až 5. miesto a vo finále sa nepredstaví, celkovo skončil na 14. mieste.V dopoludňajšom programe nepostúpil prekážkar Jakub Bottlík z rozbehov na 400 m. V 1. rozbehu obsadil šieste miesto časom 52,52 sekundy. Za postupovou štvrtou priečkou zaostal o viac ako sekundu.Nedarilo sa ani oštepárovi Maximiliánovi Slezákoví, ktorému výkon 69,55 m v kvalifikácii stačil iba na ôsmu pozíciu, ďalej postúpili prví šiesti.