Liga majstrov: Slovan prehral s Ferencvárosom 1:4 a nepostúpil do 3. predkola

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa neprebojovali do ďalšej kvalifikačnej fázy Ligy majstrov. V stredajšej domácej odvete 2. predkola prehrali s Ferencvárosom Budapešť 1:4 a nevyužili náskok 2:1 z minulotýždňového úvodného stretnutia v Maďarsku. Úradujúci slovenský šampión sa presunie do 3. predkola Európskej ligy, kde bude jeho súperom Olympiakos Pireus. Grécky tím prehral v domácej odvete 2. predkola LM s izraelským Maccabi Haifa 0:4, prvý zápas sa skončil 1:1.

Odveta 2. predkola LM:





ŠK Slovan Bratislava - Ferencváros Budapešť 1:4 (0:2)

Góly: 70. De Marco - 20. Boli, 31. Zachariassen, 89. Traore, 90.+5 Laidouni. ŽK: De Marco, Kankava, Kucka, Šaponjič - Laidouni, Zachariassen, Traore. Rozhodovali: Di Bello - Peretti, Prenna (všetci Tal.), 21.500 divákov



Slovan: Chovan - Medveděv (11. Green), Kašia, Abena, De Marco - Kucka, Kankava (90.+2 Agbo) - Barseghjan, Čakvetadze, Pauschek (87. Weiss ml., 90.+3 Holman) - Šaponjič (87. Čavrič)

Ferencváros: Dibusz - Botka, Mmaee, Knoester, Čivič - Esiti, Laidouni - Zachariassen, Nguen (90.+3 Thelander), Traore - Boli (63. Vécsei)

/prvý zápas 2:1, Ferencváros postúpil do 3. predkola/



Prvý náznak príležitosti si vypracovali hostia, nikým neatakovaný Botka to po odvrátenom centri skúsil volejom, neohrozil však Chovana v domácej bránke. Slovan musel už po úvodnej desaťminútovke striedať, za zraneného Medveděva sa na pravý kraj obrany zasunul Pauschek a na trávnik prišiel Green. V prvej šanci "belasých" si do šestnástky nabehol Barseghjan, chcel ešte nájsť spoluhráča v lepšej pozícii a jeho prihrávku zblokoval súper na roh. Ferencvárosu sa pomerne rýchlo podarilo otvoriť skóre a zmazať jednogólového manko z prvého duelu. V 20. minúte si na center z ľavej strany našiel Boli a medzi dvoma obrancami zblízka prekonal Chovana. Domáci takmer vzápätí odpovedali, Čakvetadze vysunul Barseghjana a ten strelou z ostrého uhla na bližšiu žrď trafil brvno. Po vyše polhodine hry naklonili hostia vývoj dvojzápasu vo svoj prospech. Abena odhlavičkoval center iba Mmaeemu, ktorého prudkú strieľanú prihrávku usmernil do siete Zachariassen. Pred prestávkou nevyšla Barseghjanovi v kľúčovom okamihu kľučka.



Bratislavčania stratili svoju výhodu a museli streliť gól, keď si chceli vynútiť aspoň predĺženie. Zároveň však nesmeli zabúdať na zadné vrátka, po faule Kucku mal Ferencváros k dispozícii priamy kop neďaleko pokutového územia, Čivič vystrelil tesne nad. Hostia hrozili aj naďalej, po jednom z rýchlych protiútokov si Boli v šestnástke zasekol Abenu a prízemnou strelou o kúsok minul bližšiu žrď. Skóre velilo útočiť Slovanu, nebezpečnejší však bol do týchto chvíľ Ferencváros. Center pred bránku doletel k úplne osamotenému Traoremu, ktorý zle trafil loptu a zahodil možnosť na poisťujúci zásah. "Belasí" za to dokázali súpera potrestať. V 70. minúte si vybojovali rohový kop, rozohral ho Barseghjan, hosťujúci brankár Dibusz neisto vybehol, na malom vápne si naskočil De Marco a nekompromisnou hlavičkou znížil na 1:2. O päť minút neskôr mali domáci roh z opačnej strany a opäť sa dostali k hlavičke na päťke, tentoraz Kucka namieril tesne nad. Do predĺženia však duel nedospel. V predposlednej minúte riadneho hracieho času si Slovan nedal pozor vzadu, po rýchlej kombinácii Ferencvárosu tvrdo zakončil Traore, Chovan si na loptu siahol, ale nezvládol ju vyraziť. V nadstavenom čase ešte z protiútoku zvýraznil triumf maďarského mužstva Laidouni.

hlasy po zápase: /zdroj: RTVS/



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Bol to ťažký zápas s nešťastným koncom pre nás. Dá sa povedať, že moja emócia prevládla nad rozumným riešením na konci zápasu. Prehru beriem na seba, pretože sa mi nepodarilo dobre striedať a nešťastne sme inkasovali. Oni boli veľmi efektívni, my sme mali dosť veľa brejkových šancí s nedobrým riešením v šestnástke. Opakujem, boli to moje nešťastné riešenia, chcel som vyhrať, dal som tam čerstvého Vlada, ktorý sa ešte zranil, a čerstvého Čavriča. Nevyriešili sme dobre odrazenú loptu, z toho sme dostali tretí gól. Štvrtý gól, to bol už vabank. Mali sme to dohrať za stavu 1:2."

Stanislav Čerčesov, tréner Ferencvárosu: "Hrali sme veľmi dobre a dopriali sme fanúšikom pekný revanš. Potrebovali sme na to kvalitnú prípravu a dôkladnú analýzu. Už pred odvetou som povedal, že Slovan bol favorit. Chceli sme spraviť všetko pre to, aby sme túto situáciu otočili. Vynútené striedanie zohralo svoju úlohu a malo vplyv na vývoj zápasu. Bol to pravý futbalový večer, Vladovi Weissovi a jeho tímu želám všetko najlepšie. Dúfam, že fanúšikovia zostanú verní Slovanu, prajem im veľa šťastia v 3. predkole Európskej ligy."

Vernon de Marco, obranca a kapitán Slovana: "Sme sklamaní. Všetci sme dúfali, že po kontaktnom góle na 1:2 to ešte otočíme, no nepodarilo sa nám to. Musíme dať hlavy hore a veriť, že ešte postúpime do skupinovej fázy európskej klubovej súťaže."