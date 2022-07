Kusý: Slovan - Ferencváros je pre bezpečnostné opatrenia zápasom roka

Možno ešte viac ako športový rámec robia zo stredajšieho večerného zápasu Slovan - Ferencváros "zápas roka" bezpečnostné opatrenia, ktoré ho sprevádzajú. Myslí si to starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý. "Ak Slovan postúpi, možno sa tešiť na ďalších atraktívnych súperov, no vzhľadom na historický kontext a bezpečnostné opatrenia nás väčšie 'manévre' tento rok nečakajú," uviedol na sociálnej sieti.





Uistil, že spolu s organizátormi a políciou sú pripravení ochrániť zdravie i majetok ľudí pred zápasom i po ňom. "Zvládli sme rizikový zápas Slovan - Trnava, zvládneme aj dnešok," zdôraznil Kusý. Verí zároveň, že hoci ide o rizikový duel, väčšina ľudí si príde vychutnať futbalový sviatok.V súvislosti so stretnutím, ktoré má začiatok o 20.30 h, vydala mestská časť už v piatok (22. 7.) zákaz predaja, podávania i požívania alkoholu na štadióne i v jeho okolí, platí od stredajšieho poludnia do štvrtkového (28. 7.) skorého rána.Prijaté opatrenia sa takisto vzťahujú i na uzávery a obmedzenia v doprave, týkajú sa najmä Bajkalskej ulice, Príkopovej ulice, ulice Viktora Tegelhoffa a Kalinčiakovej ulice."V súvislosti s príchodom fanúšikov Ferencvárosu Budapešť je potrebné rátať aj s úplným uzatvorením Tomášikovej ulice od 16.30 h, a to v úseku od Vajnorskej ulice po Trnavskú cestu," upozorňuje polícia. Vodičov takisto žiada, aby neparkovali motorové vozidlá v oblasti železničnej stanice Nové Mesto, predstaničného námestia a Tomášikovej ulice.Policajti upozornili, že na narušenia verejného poriadku a obmedzenia v cestnej premávke spôsobené fanúšikmi oboch klubov budú adekvátne reagovať a využijú všetky zákonné možnosti na dosiahnutie nápravy. Vyvarovať sa neprístojností počas samotného zápasu vrátane hanlivých a urážajúcich transparentov vyzval domácich fanúšikov aj klub ŠK Slovan Bratislava, upozorňuje, že dôsledkom takýchto javov v hľadisku môže byť zákaz divákov na ďalšom domácom stretnutí Slovana v rámci európskych pohárových súťaží.Národný futbalový štadión je na večerný zápas vypredaný, z technických dôvodov sa maximálna kapacita znížila na 21.500 divákov.