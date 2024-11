Liga majstrov: Štvrté kolo (utorok) bude s viacerými šlágrami, Liverpool hostí Leverkusen

Jedným z najväčších šlágrov 4. kola skupinovej fázy Ligy majstrov je duel Liverpoolu s Bayerom Leverkusenom. Anglický tím zvíťazil vo všetkých troch zápasoch a spoločne s Aston Villou je jeden z dvoch tímov, ktoré majú po troch zápasoch plný počet bodov. Aj vlaňajší majster Bundesligy Leverkusen úspešne vstúpil do LM, v ktorej má zatiaľ sedem bodov za dve víťazstvá a nedávnu remízu v Breste.





Na čele 36-člennej tabuľky je Aston Villa, ktorá zvíťazila vo všetkých troch zápasoch, v ktorých ani raz neinkasovala. Gólovo najlepšie skóre však majú hráči Manchestru City, ktorí v uplynulých dvoch dueloch strelil celkovo 9 gólov. Na ihrisku portugalského Sportingu budú v pozícii favorita, no aj domáci patria k tímom, ktoré úspešne začali skupinovú fázu. Zatiaľ majú na konte sedem bodov.K tímom, ktoré by sa radi umiestnili do ôsmeho miesta znamenajúceho priamu účasť v osemfinále, patrí aj Bayern Mníchov, no ten zatiaľ zaostáva za očakávaniami. Po vysokom víťazstve nad Dinamom Záhreb (9:2) prišli prehry v Aston Ville (0:1) aj v Barcelone (1:2). Odvrátiť tretiu prehru po sebe sa zverenci Vincenta Kompanyho pokúsia doma proti Benfice, ktorá má po troch zápasoch šesť bodov.Jedným zo šlágrov je aj stredajší duel Interu Miláno s Arsenalom Londýn. Oba tímy začali skupinovú fázu remízami, po ktorých zvíťazili v ďalších dvoch dueloch. Ani jeden z tímov ešte v LM neinkasoval.Na poslednom mieste tabuľky je Slovan Bratislava so skóre 1:11. Okrem "belasých" zatiaľ body nezískala ďalšia pätica tímov. Dva z nich, Salzburg a Young Boys Bern, ešte nestrelili ani gól. Rakúsky tím sa to pokúsi zmeniť na ihrisku Feyenoordu Rotterdam, v ktorého drese by nemal chýbať ani slovenský obranca Dávid Hancko. Bern bude hrať v nemeckom Gelsenkirchene proti ukrajinskému Šachtaru Doneck, ktorý figuruje ako domáci tím.

4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov:



utorok, 5. novembra:



18.45 PSV Eindhoven - Girona



18.45 SLOVAN BRATISLAVA - Dinamo Záhreb



21.00 Bologna - AC Monako



21.00 Celtic Glasgow - RB Lipsko



21.00 Borussia Dortmund - Sturm Graz



21.00 Lille - Juventus Turín



21.00 Liverpool - Bayer Leverkusen



21.00 Real Madrid - AC Miláno



21.00 Sporting Lisabon - Manchester City



streda, 6. novembra:



18.45 FC Bruggy - Aston Villa



18.45 Šachtor Doneck - Young Boys Bern



21.00 Bayern Mníchov - Benfica Lisabon



21.00 CZ Belehrad - FC Barcelona



21.00 Feyenoord Rotterdam - Red Bull Salzburg



21.00 Inter Miláno - Arsenal Londýn



21.00 Paríž St. Germain - Atletico Madrid



21.00 Sparta Praha - Brest



21.00 Stuttgart - Atalanta







tabuľka po 3. kole:



1. Aston Villa 3 3 0 0 6:0 9



2. FC Liverpool 3 3 0 0 6:1 9



3. Manchester City 3 2 1 0 9:0 7



4. AS Monako 3 2 1 0 9:4 7



5. Stade Brest 3 2 1 0 7:2 7



6. Bayer Leverkusen 3 2 1 0 6:1 7



7. Inter Miláno 3 2 1 0 5:0 7



8. Sporting Lisabon 3 2 1 0 5:1 7



9. Arsenal Londýn 3 2 1 0 3:0 7



10. FC Barcelona 3 2 0 1 10:3 6



11. Borussia Dortmund 3 2 0 1 12:6 6



12. Real Madrid 3 2 0 1 8:4 6



13. Benfica Lisabon 3 2 0 1 7:4 6



14. Juventus turín 3 2 0 1 6:4 6



15. Lille 3 2 0 1 4:3 6



16. Feyenoord Rotterdam 3 2 0 1 6:7 6



17. Atalanta Bergamo 3 1 2 0 3:0 5



18. Stuttgart 3 1 1 1 3:4 4



19. Paríž St. Germain 3 1 1 1 2:3 4



20. Celtic Glasgow 3 1 1 1 6:8 4



21. Sparta Praha 3 1 1 1 4:6 4



22. Dinamo Záhreb 3 1 1 1 6:11 4



23. Bayern Mníchov 3 1 0 2 10:7 3



24. Girona 3 1 0 2 4:4 3



25. AC Miláno 3 1 0 2 4:5 3



26. FC Bruggy 3 1 0 2 2:6 3



27. Atletico Madrid 3 1 0 2 3:8 3



28. PSV Eindhoven 3 0 2 1 3:5 2



29. Bologna 3 0 1 2 0:4 1



30. Šachtar Doneck 3 0 1 2 0:4 1



31. RB Lipsko 3 0 0 3 3:6 0



32. Sturm Graz 3 0 0 3 1:5 0



33. CZ Belehrad 3 0 0 3 2:11 0



34. Red Bull Salzburg 3 0 0 3 0:9 0



35. Young Boys Bern 3 0 0 3 0:9 0



36. Slovan BRATISLAVA 3 0 0 3 1:11 0