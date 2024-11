Liga majstrov: Slovan nastúpi bez Kucku a Wimmera. Zranenia má aj Dinamo, vraví Weiss

Futbalisti Slovana Bratislava budú v utorkovom zápase Ligy majstrov proti Dinamu Záhreb bez kľúčového stredopoliara Juraja Kucku. Tréner Vladimír Weiss avizoval na stredajšej tlačovej konferencii aj absencie Kevina Wimmera, Júliusa Szökeho i Sharaniho Zuberu. Do zostavy sa naopak vracia po vyše mesiaci útočník Róbert Mak, ktorého trápilo zranenie členka.





"Belasí" chcú vo štvrtom kole ligovej fázy získať prvé body a práve proti záhrebskému tímu tímu majú zrejme najväčšie šance. Ani majster chorvátskej súťaže však nie je ľahké sústo - na konte má štyri body za remízu s Monacom a triumf na pôde Salzburgu. "Chýbať budú hráči, ktorí majú zdravotné problémy už dlhodobejšie. V Skalici sa zranil Kevin Wimmer, ktorý bude absentovať 2-3 týždne a rovnako Ďuro Kucka. Koleno je v poriadku, ale ozval sa mu sval. Ďalej sú mimo hry Julo Szöke i Sharani. To sú všetko také dvoj-trojtýždňové zranenia svalové. Dá sa však povedať, že do zostavy sa vracia Robo Mak," povedal tréner Weiss. Po chorobe je k dispozícii aj obranca Jurij Medveděv, no podľa Weissa nebude pripravený na základnú zostavu. Rakúsky stopér Wimmer je jediný strelec Slovana v tomto ročníku, skóroval na pôde Celticu Glasgow (1:5).Zisk bodov v LM by bol pre "belasých" prvý vôbec a pre Slovensko premiérový od decembra 2005, keď Artmedia Petržalka pod vedením Weissa remizovala 0:0 s Portom. "Nastúpi jedenásť hráčov, ktorí do toho dajú všetko. Uvidíme. Samozrejme, tie zdravotné problémy sú, ale to majú aj ostatné mužstvá, má to aj Dinamo," zhodnotil Weiss. Jeho náprotivkovi Nenadovi Bjelicovi chýbajú opory na oboch frontoch - pre zranenie nenastúpi brankárska jednotka Ivan Nevistič a chýbať by mal aj najlepší strelec tímu v minulej sezóne Bruno Petkovič. Bjelica údajne pricestuje do Bratislavy s kompletným 24-členným tímom, no Nevistič do hry podľa chorvátskych médií nezasiahne pre problémy s chrbtom. Petkovičovo nasadenie je síce reálnejšie, no nepravdepodobné."Tréner Bjelica má dve zostavy, niekedy hrá defenzívnejšie, niekedy ofenzívne. Ja si myslím, že zajtra príde s ofenzívnejšou zostavou. My nemáme veľmi na výber, uvidím, či pôjdeme ofenzívnejšou cestou alebo vystužíme stred poľa. Rozhodnem sa dnes po tréningu, ale Dinamo má skvelú ofenzívu," povedal Weiss ohľadom nadchádzajúceho súpera.

Zaujímavý náboj bude mať zápas pre Marka Toliča, chorvátskeho legionára v službách Slovana. Dvadsaťosemročný stredopoliar je odchovanec Dinama a k belasým sa pridal toto leto po ročnom hosťovaní, na ktorom bol práve zo Záhrebu. "Je to pre mňa životný zápas, ale zároveň len skutočnosť, že hráme Ligu majstrov pred našimi fanúšikmi. To, že hrám proti klubu, kde som vyrástol a robil prvé futbalové kroky, je zaujímavé. Stretnem aj svojich spoluhráčov, priateľov a veľa ľudí z Chorvátska. Dúfam, že získame prvé body, myslím si, že zajtra je to možné," povedal Tolič. V Slovane je pevným základom tímu a v tohtoročnej kvalifikácii Ligy majstrov strelil tri góly a pri rovnakom počte asistoval. Kľúčovú úlohu zohral v postupovom zápase proti Midtjyllandu (3:2), keď sa presadil dvakrát. "Strávil som tam veľa času a vieme, akí sú kvalitní. Dinamo má viac skúseností v LM, čo je ich veľká prednosť, tak isto majú širší káder," zhodnotil Tolič.



Výkop stretnutia je na programe v utorok o 18.45 h na Tehelnom poli, v priamom prenose ho prinesie Voyo a Nova Sport 5.