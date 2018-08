LIGA MAJSTROV: Trnava prehrala s Belehradom, Látal: Obrovské sklamanie

Na snímke zľava Boris Godál (Trnava), Milan Pavkov (Belehrad) a brankár Trnavy Martin Chudý v predĺžení v odvete 3. predkola Ligy majstrov vo futbale FC Spartak Trnava - Crvena Zvezda Belehrad 14. augusta 2018 v Trnave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Odveta 3. predkola LM 2018/2019:



FC Spartak Trnava - Crvena Zvezda Belehrad 1:2 pp (1:1, 1:1)



Góly: 6. Bakoš - 7. Ben Nabouhane, 98. Radonjič, ŽK: Godál, Bakoš, Tóth, Sloboda, Grendel, Hladík - Ben Nabouhane, Stojkovič, Stojiljkovič, Degenek, Pavkov, Radonjič. Rozhodovali: Gözübüyük - Goossens, Van Dongen (všetci Hol.), 18.032 divákov.



Spartak Trnava: Chudý - Kadlec, Tóth, Godál, Čonka (106. Hladík) - Jirka, Grendel, Sloboda, Greššák, Rada (100. Dangubič) - Bakoš



CZ Belehrad: Borjan - Stojkovič, Savič, Degenek, Rodič - Jovančič (101. Gobeljič), Krstičič - Simič (85. Jovičič), Ben Nabouhane, Radonjič (108. Babič) - Stojiljkovič (75. Pavkov)



/prvý zápas 1:1, do play off postúpila CZ Belehrad/



Hlasy po zápase:



Radoslav Látal, tréner Trnavy (zdroj: TASR): "Z našej strany je to sklamanie. Boli sme blízko postupu. Ale keď hráme s takýmto mužstvom, nemôžeme urobiť také chyby. Dali sme krásny gól, ale hneď sme inkasovali. Zápas to bol vyrovnaný, bez veľkých šancí. Mohli sme po Bakošovej šanci vyhrať, ale súper potom v predĺžení rozhodol. Chcem sa poďakovať divákom, ako nás povzbudzovali. Musíme dať hlavy hore, čaká nás liga a potom ďalšie zápasy v Európe."



Vladan Milojevič, tréner CZ (zdroj: TASR): "Ďakujem mojim hráčom za zaslúžený postup. A ďakujem aj fánušikom. Prišli sme sem vyhrať a dokázali sme to. Na hru Spartaka sme neboli pripravení v Belehrade, ale mali sme týždeň na to, aby sme sa dobre pripravili na odvetu. Dokázali sme to."



Michal Ščasný, asistent trénera Trnavy (zdroj: RTVS): "Zavládol obrovský smútok, pretože sme to mali dobre rozohrané. Z Belehradu sme priviezli dobrý výsledok, verili sme v neho aj tu. Rozhodli chyby, neudržali sme náskok 1:0 dlhšie. V druhom polčase sme odviedli fantastickú robotu, v predĺžení sme opäť po chybe dostali gól."



Boris Godál, kapitán Trnavy (zdroj: RTVS): "Začiatok bol super, dostali sme sa do vedenia, súper však okamžite vyrovnal po našej hlúpej chybe. Držali sme remízový stav, Bakoš mal obrovskú šancu. Súper využil v predĺžení jednu chybu, potom to už bolo ťažké. V posledných sekundách som pri penalte trošku zdvihol loptu. Vydali sme maximum, máme ešte jednu šancu na Európsku ligu."



Andrej Kadlec, obranca Spartaka Trnava (zdroj: TASR): "Sme sklamaní, pretože sme podľa môjho názoru mali na postup. Dostali sme smoliarsky gól v predĺžení a kontrovať dvomi v krátkom čase už pre nás bolo náročné. Musíme dať rýchlo hlavy hore, je pred nami ďalší dvojzápas v Európskej lige. Verím, že keď zopakujeme tento výkon, nebudeme chýbať v skupinovej fáze. Sme sebavedomejší, dokázali sme hrať vyrovnané partie s Legiou Varšava i Crvenou Zvezdou. Musíme však myslieť aj na ligu."



Marek Bakoš, útočník Spartaka Trnava (zdroj: TASR): "Bol to typický pohárový zápas. Začali sme výborne, dali sme gól, potom sa v opačnom garde zopakovala situácia z Belehradu. Inkasovali sme a v ďalšom priebehu sa hra odvíjala medzi šestnástkami. S blížiacim sa koncom zápasu to bolo opatrné. Napriek tomu súper spravil chybu v obrane, mal som to na nohe, ale šancu som nepremenil. Hostia na opačnej strane podobnú v predĺžení áno a preto postúpili. Podali sme výkon na hranici našich možností a za to pred všetkými chalanmi treba dať klobúk dole. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám prejsť cez Crvenu Zvezdu, ale zabojujeme o Európsku ligu. Naši fantastickí fanúšikovia by si zaslúžili, aby sme im doniesli do Trnavy zápasy európskych pohárov. Z atmosféry, ktorú dnes vytvorili, som mal husiu kožu."



Erik Grendel, stredopoliar Spartaka Trnava (zdroj: TASR): "Aj po inkasovanom góle v predĺžení sme hrali do konca. Napriek prehre nás trnavskí fanúšikovia odmenili po zápase potleskom, čo si vážime. Môžeme im sľúbiť, že urobíme všetko pre to, aby sme sa po Ľubľane tešili. Najlepší liek na sklamanie je ďalší zápas. V sobotu nás čaká súboj v Nitre, musíme dobre zregenerovať a dať sa dokopy."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 15. augusta (TASR) - Futbalistom Spartaka Trnava sa nepodarilo postúpiť do play off Ligy majstrov 2018/2019. Po remíze 1:1 v Belehrade nezvládli utorňajšiu domácu odvetu 3. predkola proti Crvenej Zvezde, v ktorej prehrali 1:2 po predĺžení.Zverenci českého trénera Radoslava Látala budú pokračovať v play off Európskej ligy UEFA, kde si zmerajú sily s postupujúcim z dvojice Olimpija Ľubľana - HJK Helsinki (prvý zápas 3:0). Spartak začne u súpera (štvrtok 23. augusta), v odvete (30. augusta) bude mať výhodu domáceho prostredia.O postupe srbského majstra rozhodol víťazným gólom v 98. minúte Nemanja Radonjič. V riadnom hracom čase sa gólovo presadil v 6. minúte domáci Marek Bakoš, o minútu vyrovnal El Fardou Ben Nabouhane.Vo fantastickej atmosfére sa po úvodných oťukávacích fázach hneď presadili strelci gólmi na oboch stranách. V 6. minúte po prvej nebezpečnej akcii domácich dostal Kadlec na ľavej strane dobrú prihrávku do šestnástky, z prvej odcentroval na päťku, kde presne našiel nabiehajúceho Bakoša. Ten hlavou nezadržateľne otvoril skóre. Hostia však o pár sekúnd predviedli podobnú akciu z pravej strany a center Stojiljkoviča presne našiel hlavu nabiehajúceho Ben Nabouhaneho. Chudý na jeho prudkú hlavičku pod brvno nemal nárok. V ďalších fázach sa obaja súperi snažili ovládnuť stred poľa, opticky mala viac z hry Crvena Zvezda. Bola viac na polovici súpera, ale cez organizovanú hru Spartaka sa nevedeli jej hráči presadiť. Domáci sa spoliehali na rýchly prechod do protiútokov. V 21. minúte sa po rohu dostala lopta ku Grendelovi, ale jeho strelu obrana hostí tečovala na roh. Na druhej strane sa po peknej individuálnej akcii dostal do zakončenia Radonjič, ale Chudý jeho strelu vyrazil na roh. Obe mužstvá išli na doraz, chýbala im však väčšia kreativita a šance sa nerodili.Do druhého dejstva sa išlo bez striedaní, obraz hry sa veľmi nemenil. Prevládala najmä pozorná obrana, bojovalo sa o každý meter ihriska. V 68. minúte hostia riadne podkúrili Trnave, do zakončenia sa tlačil Radonjič, ale Chudý jeho dotieranie pri bránkovej čiare zvládol dobrým zákrokom a následne mu pomohla obrana. Na druhej strane Greššák vypálil vysoko nad. Na oboch tímoch už bol badať úbytok fyzických síl, no jazdilo sa stále naplno. Výhru domácich mal na kopačke v 82. minúte Bakoš, v šestnástke sa cez obrancu natlačil do strely, ale brankár Belehradčanov Borjan ju vyrazil. V riadnom hracom čase víťazný gól nepadol, a tak sa na ŠAM pred 18.032 divákmi išlo do predĺženia 2x15 minút.V ňom mohol v 96. minúte rozhodnúť Pavkov v dobrej šanci hlavou po rohu, ale Chudý spoluhráčov zachránil. Čo sa nepodarilo Pavkovovi, to dokázal Radonjič v 98. minúte, keď si zabehol za obranu a tvrdou strelou pod hornú žrď prekonal Chudého. O chvíľu mohla CZ dať tretí gól, ale Radonjičov pokus pred bránkovou čiarou vykopol Godál. Trnava potrebovala dať dva góly a vrhla sa hrať vabank. CZ mala ešte pred koncom prvého predĺženia dva nebezpečné útoky, nevyužila ich. V druhom predĺžení si hostia už umnou hrou náskok dokázali ustrážiť, hoci v nadstavenom čase Trnava mohla aspoň vyrovnať, ale nevyužila penaltu po faule CZ v šestnástke, keď len do brvna napálil loptu Godál. O skupinu LM zabojuje CZ proti rakúskemu FC Salzburg.