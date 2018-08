TRNAVA VYPADLA S CZ BELEHRAD, IDE DO PLAY OFF EURÓPSKEJ LIGY UEFA

Na snímke druhý zľava Nemanja Radonjič (Belehrad) strieľa v predĺžení druhý gól počas odvety tretieho predkola Ligy majstrov FC Spartak Trnava - Crvena Zvezda Belehrad 14. augusta 2018 v Trnave. Druhý sprava brankár Martin Chudý (Trnava). Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 14. augusta (TASR) - Futbalistom Spartaka Trnava sa nepodarilo postúpiť do play off Ligy majstrov 2018/2019. Po remíze 1:1 v Belehrade nezvládli utorňajšiu domácu odvetu 3. predkola proti Crvenej Zvezde, v ktorej prehrali 1:2 po predĺžení. Zverenci českého trénera Radoslava Látala budú pokračovať v play off Európskej ligy UEFA, kde si zmerajú sily s postupujúcim z dvojice Olimpija Ľubľana - HJK Helsinki (prvý zápas 3:0).