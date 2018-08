LIGA MAJSTROV: Trnavčania stoja pred životnou výzvou

Na archívnej snímke Radoslav Látal. Foto: TASR - Martin Baumann Na archívnej snímke Radoslav Látal. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. augusta (TASR) - Pred futbalistami trnavského Spartaka stojí najväčšia výzva v ich doterajších kariérach. Ak zvládnu utorňajšiu odvetu 3. predkola Ligy majstrov 2018/2019 proti Crvenej Zvezde Belehrad a cez srbského súpera prejdú do play off, zabezpečia si minimálne ďalších osem lukratívnych súbojov na medzinárodnej scéne. Naposledy mal slovenský futbal zastúpenie v skupinovej fáze európskeho pohára v sezóne 2014/2015, keď Slovan Bratislava štartoval v Európskej lige."Výsledok 1:1 z Belehradu je zradný, pretože sa môže stať čokoľvek. Môžeme v odvete dostať, resp. v lepšom prípade streliť gól na začiatku, čo by situáciu zmenilo. Pre mňa je Crvena Zvezda stále veľký favorit. Máme pred ňou rešpekt, ale zároveň túžbu čo najviac jej to na ihrisku skomplikovať. Nálada v kabíne je dobrá, už po návrate z Belehradu bola veľmi pozitívna a aj regenerácia hráčov prebieha rýchlejšie. Vieme, čo nás čaká a tiež to, že sme blízko úspechu. Nechceme však, aby nám táto skutočnosť zväzovala nohy. Nesmieme ísť do zápasu s tým, že musíme, to by bola najväčšia chyba. Chceme hrať s odhodlaním a našou disciplínou a uvidíme, čo bude ďalej," povedal Radoslav Látal na predzápasovej tlačovej konferencii. Kormidelník Spartaka má súpera dobre prečítaného a pozná jeho silné stránky, ktoré v prvom stretnutí na "Marakane" nepredviedol v plnej paráde. "Hráči Crvenej Zvezdy sa vedia presadiť jeden na jedného. Pri strate lopty idú okamžite do pressingu a donútia súpera k chybám. Bolo by zlé, keby sme sa s nimi pustili do otvoreného boja. Futbal hore-dole by viac prospel nášmu súperovi," podotkol Látal.Jeho tím uhral minulý utorok v Belehrade cenný výsledok so streleným gólom na pôde súpera, ani ten ho však pred odvetou nestavia do role favorita. Tým je Crvena Zvezda, ktorá sa v Trnave hotuje ukázať v lepšom svetle. Srbi vedia, že v každom prípade potrebujú skórovať, aby mohli pomýšľať na postup. V "malom Ríme" si zasa uvedomujú, že hrať na 0:0 sa môže ľahko vypomstiť. Spartak je však typologicky presne ten tím, ktorý by pevnou defenzívou mohol za istých okolností doviesť zápas do bezgólového konca. Aj s pomocou tribún, ktoré budú vypredané a s odstupom dvoch týždňov pripomenú fantastickú atmosféru zo zápasu s Legiou Varšava.Spartaku bude stále chýbať zranený gruzínsky krídelník Vachtang Čanturišvili a mimo hry je pre odvetu aj rakúsky útočník Marvin Egho, ktorý bude pauzovať desať dní. "Nálada v mužstve je super v podstate už od prvého predkola. Prešli sme ťažkými dvoma predkolami, takže by bolo veľmi zvláštne, keby sme nemali dobrú náladu a netešili sa. Musíme hrať 90 minút so srdcom a zodpovedne, aby sme sa potom mohli tešiť," uviedol stredopoliar Lukáš Greššák. Generálky obom tímom vyšli výsledkovo rovnako dobre, hoci hrali v improvizovaných zostavách. Trnava zdolala Michalovce 3:0, Crvena Zvezda si poradila so Spartakom Subotica 3:0. Spartak pri svojej premiére v Lige majstrov vyradil v 1. predkole Zrinjski Mostar (1:0 d, 1:1 v), v druhom zaskočil favorizovaného poľského majstra (2:0 v, 0:1 d).Stretnutie FC Spartak Trnava - Crvena Zvezda Belehrad má úvodný výkop v utorok 14. augusta o 20.30 h, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Rozhodcovia sú z Holandska, v pozícii hlavného sa predstaví Serdar Gözübüyük. V prípade postupu sa Spartak stretne s úspešnejším z rakúsko-macedónskej konfrontácie medzi FC Salzburg a Škendijou Tetovo (prvý zápas 3:0). Prvý zápas by sa hral 21. alebo 22. augusta na Štadióne Antona Malatinského, odveta 28. alebo 29. augusta vonku.Ak by Spartak s Crvenou Zvezdou vypadol, čakalo by ho play off Európskej ligy UEFA a lepší z dvojice Olimpija Ľubľana - HJK Helsinki (prvý zápas 3:0). V tomto prípade by slovenský šampión začal u súpera (23. augusta) a v odvete mal výhodu domáceho prostredia (30. augusta).