Zdeno Chára si zahral na hviezdnej exhibícii v Osle

Na archívnej snímke Zdeno Chára. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo 13. augusta (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára sa počas uplynulého víkendu predstavil na exhibícii hviezd NHL v nórskom Osle. Charitatívny zápas pod holým nebom zorganizovali spoluhráči z New Yorku Rangers, nórsky útočník Mats Zuccarello a švédsky brankár Henrik Lundqvist.Zápas s názvom Henke and Zucca Summer Classic 2018 sa uskutočnil na najväčšom štadióne v Nórsku Ullevaal Stadium a sledovalo ho 20.000 fanúšikov. Zaujímavosťou je, že podľa nhl.com ľadovú plochu poslali do Osla z Nemecka a inštalovali ju na futbalovom ihrisku. Výťažok z exhibície putoval na konto nadácie Right to Play, ktorej ambasádorom je práve Zuccarello.V Oslo sa to doslova hemžilo hviezdami profiligy, za tím Zucca sa predstavili Antti Raanta, Chára, Ryan McDonagh, Derick Brassard, Victor Hedman, Nikolaj Ehlers, Roman Josi, Filip Forsberg, Nino Niederreiter, Alexander Wennberg a bývalá superhviezda NHL Peter Forsberg, za Lundqvistov výber Henke nastúpili Loui Eriksson, Oliver Ekman-Larsson, Carl Hagelin, Mattias Ekholm, Artem Anisimov, John Klingberg, Hampus Lindholm, William Karlsson, Kevin Fiala, William Nylander a ďalší bývalý slávny švédsky útočník Daniel Alfredsson. Lundqvistov výber vyhral 10:7.povedal podľa nhl.com Zuccarello.