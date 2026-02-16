|
Pondelok 16.2.2026
Meniny má Ida
|Denník - Správy
16. februára 2026
Liga majstrov: V play off obhajca titulu PSG i rekordér Real Madrid
Vo februárových súbojoch sa predstaví aj Atletico Madrid v kádri so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom.
Futbalová Liga majstrov tento týždeň pokračuje prvými zápasmi play off o osemfinále a spomedzi favoritov budú v akcii obhajca titulu Paríž St. Germain či rekordný 15-násobný šampión Real Madrid. Vo februárových súbojoch sa predstaví aj Atletico Madrid v kádri so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom.
Parížania zakončili ligovú fázu na 11. pozícii. Nakročené mali na priamy postup do osemfinále, ale v posledných troch zápasoch získali len dva body za remízy s Athleticom Bilbao (0:0) a Newcastlom United (1:1). Pod hlavičkou Európskej futbalovej únie (UEFA) sa prvýkrát v histórii stretnú so svojím ligovým rivalom AS Monaco. Vo francúzskej súťaži sú zvyknutí na dominanciu, ale uplynulý piatok nečakane prehrali na trávniku Rennes 1:3 a na líderskej pozícii ich predbehli hráči Lens. „Musíme sa zlepšiť. Sme frustrovaní, pretože tento výsledok znamená pre tím o niečo menej sebavedomia,“ uviedol po stretnutí tréner tímu Luis Enrique pre oficiálnu klubovú stránku. „Kniežatá“ sú v Ligue 1 až ôsme, ale lepšie naladené po víťazstve nad Nantes 3:1.
Účasť v play off je sklamaním aj pre Real, ktorý v záverečnom kole ligovej fázy prehral so svojím nadchádzajúcim oponentom Benficou Lisabon 2:4 a prepadol sa z najlepšej osmičky postupujúcej priamo. Portugalský tím pod vedením bývalého kouča „bieleho baletu“ Joseho Mourinha napokon postúpil z posledného 24. miesta a v utorok začne doma. „Dúfam, že sa história nezopakuje. Sme pripravení na náročnosť zápasu, súpera, atmosféru a to, čo nás čaká v utorok. Je to 180 minút a musíme tam odohrať skvelý zápas. Nemôžeme sa uspokojiť s hocijakým výsledkom, musíme ísť von s cieľom vyhrať. Máme to veľmi čerstvo v pamäti, takže vieme, aké zložité to bude,“ povedal pred duelom tréner Realu Alvaro Arbeloa.
V rozporuplnej nálade je madridské Atletico, ktoré narazí na belgický Club Bruggy. Hancko vo štvrtok oslavoval veľký triumf v prvom semifinálovom zápase Copa del Rey, v ktorom „Los Colchoneros“ zdolali Barcelonu 4:0. V nedeľnom dueli La Ligy však sledoval z lavičky prehru s Rayom Vallecano (0:3), ktoré bojuje o záchranu v najvyššej španielskej súťaži. Atletico je v tabuľke štvrté a na vedúci Real stráca 15 bodov. „Neexistuje žiadne vysvetlenie, ale jediné, čo vieme, je, že si nemôžete vybrať, ktoré zápasy hráte. Naše zmýšľanie nám nedovoľuje vyhrať dva zápasy za sebou a to je pre nás zlé. Tím sa musí posunúť ďalej a dnes sa nám to nepodarilo,“ citoval brankára Jana Oblaka denník Marca.
V dobrom nastavení by mala byť nemecká Borussia Dortmund, ktorá ťahá šesťzápasovú šnúru víťazstiev v Bundeslige. Na záver ligovej fázy síce podľahla Tottenhamu (0:2) i Interu Miláno (0:2), ale dve prehry v milionárskej súťaži za sebou má aj jej nadchádzajúci súper Atalanta Bergamo. Ďalší účastník Serie A Juventus Turín vyzve Galatasaray Istanbul, vlaňajší finalista Inter si zase zmeria sily s debutantom FK Bodö/Glimt z Nórska. Zaujímavosťou je, že tieto dva tímy sa už stretli v bývalom Pohári víťazov pohárov v sezóne 1978/1979. Dvojzápas vtedy zvládol taliansky zástupca v pomere 7:1. Bodö je prvý nórsky tím po 30 rokoch, ktorý sa prebojoval do vyraďovacej fázy LM. Posledné dve dvojice tvoria azerbajdžanský FK Karabach a Newcastle, grécky Olympiakos Pireus sa stretne s Bayerom Leverkusen.
Tímy, ktoré sa v ligovej fáze umiestnili na 9. až 16. mieste, boli v žrebe play off nasadené a úvodný duel odohrajú vonku. V odvete budú mať výhodu domáceho ihriska. Priamy postup do osemfinále a pozíciu nasadených do ďalšieho žrebu si zabezpečili Arsenal Londýn, Bayern Mníchov, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea Londýn, Sporting Lisabon a Manchester City. K nim sa pridá osem postupujúcich mužstiev z play off.
play off o postup do osemfinále Ligy majstrov - prvé zápasy
utorok 17. februára:
18.45 Galatasaray Istanbul - Juventus Turín /rozhodcovia: Makkelie - Steegstra, de Vries (všetci Hol.)/
21.00 Benfica Lisabon - Real Madrid /rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)/
21.00 Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo /rozhodcovia: Gözübüyük - Inia, Honig (všetci Hol.)/
21.00 AS Monaco - Paríž St. Germain /rozhodcovia: Gil Manzano - Nevado, Porras Ayuso (všetci Šp.)/
streda 18. februára:
18.45 FK Karabach - Newcastle United /rozhodcovia: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.)/
21.00 FK Bodö/Glimt - Inter Miláno /rozhodcovia: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.)/
21.00 Club Bruggy - Atletico Madrid /rozhodcovia: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.)/
21.00 Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen /rozhodcovia: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Portug.)/
termíny LM 2025/26:
zápasy play off: 17., 18. a 24., 25. februára
žreb dvojíc pre vyraďovaciu časť: 27. februára
osemfinále: 10., 11. a 17., 18. marca
štvrťfinále: 7., 8. a 14., 15. apríla
semifinále: 28., 29. apríla a 5., 6. mája
finále: 30. mája (Budapešť)
