 24hod.sk    Šport

16. februára 2026

ZOH 2026 hokej: Súperom Slovenska vo štvrťfinále olympijského hokejového turnaja bude víťaz zápasu Nemecko – Francúzsko



Ďalšie dvojice predkola play off tvoria Česko - Dánsko, Švédsko - Lotyšsko a Švajčiarsko - Taliansko.



Nemecko – Francúzsko

Slovenskí hokejisti nastúpia vo štvrťfinále ZOH 2026 proti víťazovi zápasu predkola play off medzi Nemeckom a Francúzskom v stredu o 12.10 h. Definitívne o tom rozhodol záverečný zápas základnej fázy turnaja, v ktorom reprezentanti USA zdolali Nemecko 5:1. Slováci si vybojovali priamy postup do štvrťfinále vďaka prvenstvu v základnej B-skupine. Na duel o postup medzi štyri najlepšie tímy nastúpia Slováci na ľade hlavnej arény Santa Giulia.


Medzi osmičku najlepších priamo postúpili aj suverénni víťazi „áčka“ Kanaďania a aj reprezentanti USA, ktorí nestratili ani bod v C-skupine. Pozíciu najlepšieho tímu z druhých miest zaujali Fíni, ktorí boli v „slovenskej“ B-skupine šesťbodoví rovnako ako Slováci i Švédi, ktorí v nej obsadili tretie miesto.

Ďalšie dvojice predkola play off tvoria Česko - Dánsko, Švédsko - Lotyšsko a Švajčiarsko - Taliansko.

Víťaz súboja Česko - Dánsko sa vo štvrťfinále stretne s Kanadou. Úspešnejší z duelu Švédsko - Lotyšsko narazí na USA. Fínov čaká víťaz zápasu Švajčiarsko - Taliansko. Osemfinálové zápasy sú na programe v utorok 17. februára.

program predkola play off ZOH 2026 (osemfinále):

utorok 17. februára

12.10 Švajčiarsko - Taliansko

12.10 Nemecko - Francúzsko

16.40 Česko - Dánsko

21.10 Švédsko - Lotyšsko



program štvrťfinále:

streda 18. februára:

12.10 SLOVENSKO - lepší z dvojice Nemecko/Francúzsko

16.40 Kanada - lepší z dvojice Česko/Dánsko

18.10 Fínsko - lepší z dvojice Švajčiarsko/Taliansko

21.10 USA - lepší z dvojice Švédsko/Lotyšsko


