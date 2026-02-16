|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 16.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ida
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. februára 2026
ZOH 2026 hokej: Súperom Slovenska vo štvrťfinále olympijského hokejového turnaja bude víťaz zápasu Nemecko – Francúzsko
Ďalšie dvojice predkola play off tvoria Česko - Dánsko, Švédsko - Lotyšsko a Švajčiarsko - Taliansko.
Zdieľať
Slovenskí hokejisti nastúpia vo štvrťfinále ZOH 2026 proti víťazovi zápasu predkola play off medzi Nemeckom a Francúzskom v stredu o 12.10 h. Definitívne o tom rozhodol záverečný zápas základnej fázy turnaja, v ktorom reprezentanti USA zdolali Nemecko 5:1. Slováci si vybojovali priamy postup do štvrťfinále vďaka prvenstvu v základnej B-skupine. Na duel o postup medzi štyri najlepšie tímy nastúpia Slováci na ľade hlavnej arény Santa Giulia.
Medzi osmičku najlepších priamo postúpili aj suverénni víťazi „áčka“ Kanaďania a aj reprezentanti USA, ktorí nestratili ani bod v C-skupine. Pozíciu najlepšieho tímu z druhých miest zaujali Fíni, ktorí boli v „slovenskej“ B-skupine šesťbodoví rovnako ako Slováci i Švédi, ktorí v nej obsadili tretie miesto.
Ďalšie dvojice predkola play off tvoria Česko - Dánsko, Švédsko - Lotyšsko a Švajčiarsko - Taliansko.
Víťaz súboja Česko - Dánsko sa vo štvrťfinále stretne s Kanadou. Úspešnejší z duelu Švédsko - Lotyšsko narazí na USA. Fínov čaká víťaz zápasu Švajčiarsko - Taliansko. Osemfinálové zápasy sú na programe v utorok 17. februára.
program predkola play off ZOH 2026 (osemfinále):
utorok 17. februára
12.10 Švajčiarsko - Taliansko
12.10 Nemecko - Francúzsko
16.40 Česko - Dánsko
21.10 Švédsko - Lotyšsko
program štvrťfinále:
streda 18. februára:
12.10 SLOVENSKO - lepší z dvojice Nemecko/Francúzsko
16.40 Kanada - lepší z dvojice Česko/Dánsko
18.10 Fínsko - lepší z dvojice Švajčiarsko/Taliansko
21.10 USA - lepší z dvojice Švédsko/Lotyšsko
Súvisiace články:
ZOH 2026 hokej: Slovensko vyhralo nad Talianskom 3:2 a v tabuľke má 6 bodov po dvoch víťazstvách (13. 2. 2026)
Slovensko má za sebou svoj Národný deň v Miláne, Pellegrini vyzdvihol skvelú atmosféru a navštívil aj hokejistov – VIDEO, FOTO (13. 2. 2026)
ZOH 2016 hokej: Kanada zvíťazila nad Českom 5:0 (12. 2. 2026)
ZOH 2026: Slafkovský zlomil Fínov: Poznám Sarosa, viem ako chytá (11. 2. 2026)
ZOH 2026: Slovensko – Fínsko 4:1. Slafkovský žiaril, Slováci šokovali Fínov (11. 2. 2026)
Na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo riešia kvalitu medailí, viacerým športovcom sa rozpadli (9. 2. 2026)
ZOH 2016: Tatar bude kapitán Slovenska, asistentmi Černák a Fehérváry (9. 2. 2026)
ZOH 2026: Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac (9. 2. 2026)
Slovenský olympijský dom má čo ponúknuť. Návštevníkov čakajú prenosy, kultúrny program aj stretnutie so športovcami – FOTO (7. 2. 2026)
ZOH 2026: Kompletný program zimnej olympiády v Miláne a Cortine d’Ampezzo (6. 2. 2026)
Prečítajte si tiež
Liga majstrov: V play off obhajca titulu PSG i rekordér Real Madrid
ZOH 2026: Brignoneová po triumfe v super-G má zlato aj z obráku