Liga Majstrov: V stredu sa rozhodne o posledných dvoch osemfinalistoch

6. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2019/20120, STREDA 11. DECEMBRA (SEČ):

Bratislava 10. decembra (TASR) - V stredu vyvrcholí skupinová fáza Ligy majstrov 2019/2020 zápasmi záverečného 6. kola, po ktorých skompletizujú menoslov účastníkov jarného osemfinále poslední dvaja účastníci. Už od 18.55 h sa v dueli C-skupiny predstavia dvaja postupoví adepti, Šachtar Doneck hostí v Charkove Atalantu Bergamo. Z tejto skupiny sa môžu k istému postupujúcemu Manchestru City pridať aj futbalisti Dinama Záhreb, ktorí v rovnakom čase hostia práve anglického majstra. Osud má vo vlastných rukách Doneck, ak zdolá zástupcu Serie A postúpi, keďže má o bod viac ako Záhreb a o dva viac ako Atalanta.Druhým postupujúcim z D-skupiny z druhého miesta bude buď Atletico Madrid alebo Bayer Leverkusen. Atletico hostí Lokomotiv Moskva a taliansky majster Juventus Turín, ktorý v skupine ešte neprehral a postup má istý, hrá v Leverkusene. Madrid prejde do elitnej šestnástky, ak zdolá Lokomotiv, resp. ak Leverkusen nezvíťazí nad Juve.Atletico v La Lige remizovalo na pôde Villarrealu a v tabuľke je až siedme. Argentínsky tréner Diego Simeone vie, že mužstvo sa po odchodoch Antoina Griezmanna, Lucasa Hernandeza, Diega Godina, Rodriho, Juanfrana či Filipe Luisa sa pretvára a nové akvizície ako Joao Felix, Hector Herrera, Kieran Trippier, Marcos Llorente, Renan Lodi, Mario Hermoso či Ivan Saponjič potrebujú čas.," citovala Simeoneho agentúra AFP."Farmaceuti" v Bundeslige vyhrali dva duely za sebou výsledkom 2:1 na pôde obhajcu titulu Bayernu Mníchov, resp. naposledy doma nad Schalke. Sú sebavedomí a pred Turínom dopredu nechcú kapitulovať. "" citovala agentúra DPA argentínskeho útočníka Lucasa Alaria, ktorý zostrelil Schalke dvoma gólmi.Ťahákom stredajšieho programu bude duel v Allianz Arene, kde Bayer privíta Tottenham s trénerom Jose Mourinhom. Oba tímy majú postup vo vrecku, stále stopercentní Bavori sú istý víťaz skupiny a tak sa môže hrať pekný futbal. Domácich motivuje fakt, že sa môžu stať prvým nemeckým klubom, ktorý zvíťazí vo všetkých zápasoch skupiny. V októbri Spurs doma dostali od Bayernu debakel 2:7, to zasa bude motivovať zástupcu Premier League. Tréner domácich Hans-Dieter Flick uvažuje, že pošle do zápasu aj 19-ročného kanadského útočníka Alphonsa Daviesa. "" povedal Flick. O postup do šestnásťfinále EL UEFA 2019/2020 si to v Pireu rozdá domáci Olympiakos s CZ Belehrad, srbskému majstrovi stačí aj remíza.V A-skupine sa Bruggy doma popasujú s Realom Madrid a poškuľujú na zisk bodov, ktoré by ich prípadne katapultovali do šestnásťfinále EL UEFA. Majú o jeden bod viac ako Galatasaray Istanbul, ktorý nastúpi na pôde francúzskeho majstra Paríž St. Germain.21.00 FC Bruggy - Real Madrid /rozhoduje: Tobias Stieler (Nem.)/21.00 Paríž Saint-Germain - Galatasaray Istanbul /István Kovács (Rum.)/1. Paríž Saint-Germain 5 4 1 0 12:2 132. Real Madrid 5 2 2 1 11:7 83. FC Bruggy 5 0 3 2 3:9 34. Galatasaray Istanbul 5 0 2 3 1:9 221.00 Olympiakos Pireus - Crvena Zvezda Belehrad (Daniele Orsato (Tal.)/21.00 Bayern Mníchov - Tottenham Hotspur /Gianluca Rocchi (Tal.)/1. Bayern Mníchov 5 5 0 0 21:4 152. Tottenham Hotspur 5 3 1 1 17:11 103. CZ Belehrad 5 1 0 4 3:19 34. Olympiakos Pireus 5 0 1 4 7:14 118.55 Šachtar Doneck - Atalanta Bergamo /Felix Zwayer (Nem.)/18.55 Dinamo Záhreb - Manchester City /Carlos del Cerro Grande (Šp.)/1. Manchester City 5 3 2 0 12:3 112. Šachtar Doneck 5 1 3 1 8:10 63. Dinamo Záhreb 5 1 2 2 9:9 54. Atalanta Bergamo 5 1 1 3 5:12 421.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskva /Viktor Kassai (Maď.)/21.00 Bayer Leverkusen - Juventus Turín /Benoît Bastien (Fr.)/1. Juventus Turín 5 4 1 0 10:4 132. Atletico Madrid 5 2 1 2 6:5 73. Bayer Leverkusen 5 2 0 3 5:7 64. Lokomotiv Moskva 5 1 0 4 4:9 3