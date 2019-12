VIDEO: Tatar exceloval pri víťazstve Montrealu na ľade Pittsburghu

Tomáš Tatar sa raduje po góle do siete Pittsburghu. FOTO AP Photo/Gene J. Puskar Foto: TASR Foto: TASR

Výsledky NHL:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar zaznamenal gól a asistenciu pri víťazstve svojho Montrealu Canadiens na ľade Pittsburghu Penguins 4:1. Dvadsaťdeväťročný krídelník odštartoval v 33. minúte svojím desiatym gólom v sezóne obrat hostí. V 58. minúte pridal asistenciu na gól Brendana Gallaghera do prázdnej bránky. V 31 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral 27 bodov (10+17).Tatar tak ukončil rekordnú sériu brankára "tučniakov" Tristana Jarryho bez inkasovaného gólu. Ten vylepšil klubové maximum Pittsburghu na 177:15 minút, keď prekonal výkon Tomáša Vokouna z roku 2013 (173:06 min.).Obranca Erik Černák sa podieľal asistenciou na výhre Tampy Bay Lightning na ľade Floridy Panthers 2:1. Dvadsaťdvaročný bek zaznamenal okrem prihrávky na druhý gól hostí aj jednu "plusku". V 26 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral štyri body (2+2).Florida - Tampa Bay 1:2 /ČERNÁK za hostí 0+1/, Pittsburgh - Montreal 1:4 /TATAR za hostí 1+1/, Buffalo - St. Louis 5:2, Minnesota - Anaheim 2:3 pp a sn, Nashville - San Jose 3:1, Winnipeg - Detroit 5:1, Dallas - New Jersey 2:0, Arizona - Calgary 2:5, Edmonton - Carolina 3:6, Vancouver - Toronto 1:4, Vegas - Chicago 5:1