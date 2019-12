Liga majstrov: Valencia po siedmich rokoch konečne v osemfinále

Futbalisti Valencie sa tešia po strelení gólu vo finálovom zápase Kráľovského pohára vo futbale Valencia CF - FC Barcelona v Seville 25. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 11. decembra (TASR) - V uplynulej sezóne patrili futbalisti Ajaxu Amsterdam k najpríjemnejším prekvapeniam Ligy majstrov. Na dosah mali finále, keď v zápase s Tottenhamom prišli o postup až v závere stretnutia. V tomto ročníku LM však takýto úspech nezopakujú, v tabuľke H-skupiny obsadili tretie miesto a na jar im musí stačiť Európska liga.Postup zo skupiny mal Ajax vo vlastných rukách. V záverečnom vystúpení hostil Valenciu, po víťazstve 3:0 z prvého zápasu v Španielsku mu stačila i remíza. Holanďania však v 24. minúte inkasovali a napriek hernej prevahe nedokázali odpovedať. Nepomohlo im ani vylúčenie Gabriela v 90.+3 minúte. "o," povedal na webe UEFA obranca domácich Daley Blind.Valenciu poslal do ďalšej fázy Rodrigo, ktorý využil zaváhanie obrany pri realizácii ofsajdovej pasce. "" tešil sa 28-ročný autor víťazného zásahu."Netopierom" sa v lige píliš nedarí, hoci vyhrali štyri z uplynulých piatich zápasov, v tabuľke La Ligy sú až na 8. mieste. O to viac ich môže tešiť postup do osemfinále LM, prvýkrát po siedmich rokoch, dokonca z prvej priečky. "," povedal tréner Valencie Albert Celades.Z druhého miesta postúpila do osemfinále Chelsea Londýn. Za Valenciou skončila iba vinou horšej bilancie zo vzájomných zápasov (0:1, 2:2). Jarnú účasť v LM si zabezpečila domácim triumfom nad Lille 2:1. "Blues" viedli už po polčase po zásahoch kanoniera Tammyho Abrahama a obrancu Cesara Azpilicuetu. Napokon sa však obávali o postup, keď v 78. minúte skóroval proti svojmu bývalému tímu Loic Remy. "," povzdychol si kormidelník Chelsea Frank Lampard.