K Dauhe sa už nevracia. Tóth sa sústredí na Dudince

Matej Tóth, archívna snímka. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Šamorín 11. decembra (TASR) - Úradujúci šampión v chôdzi na 50 kilometrov Matej Tóth je už v plnej príprave na nasledujúci olympijský rok. Jeho prvým cieľom bude splnenie limitu, o ktorý sa pokúsi 21. marca na 39. ročníku Dudinskej päťdesiatky.Slovenský chodec už nemyslí na neúspech z jesenných majstrovstiev sveta v katarskej Dauhe, kde v ťažkých podmienkach nedokončil preteky. "," povedal 36-ročný Tóth pre TASR.Na obhajcu zlata z Ria de Janeiro 2016 čakajú pred domácou súťažou dve zahraničné sústredenia: "." Pokiaľ by limit 3:50:00 h nesplnil, dvere do Tokia by sa mu nezavreli definitívne: "."Tóth sa v Šamoríne zúčastnil na podujatí, ktoré pre potenciálnych účastníkov OH 2020 usporiadal Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). "," vysvetlil riaditeľ pre športy SOŠV Roman Buček, ktorý privítal aj ďalšie mená: "."Na OH 2016 štartovalo 51 slovenských reprezentantov." zdôraznil Buček pre TASR.