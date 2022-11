Liga majstrov: Z D-skupiny postúpili do osemfinále LM Tottenham a Frankfurt

Futbalisti Tottenhamu Hotspur a Eintrachtu Frankfurt si zaistili postup z D-skupiny do osemfinále Ligy majstrov. Anglický tím vyhral v Marseille 2:1 gólom z posledných sekúnd a skončil na prvom mieste v tabuľke, Eintracht zdolal rovnakým pomerom Sporting Lisabon. Portugalský tím obsadil tretiu priečku a zahrá si vo vyraďovacej fáze Európskej ligy.



V utorňajšom programe pútala pozornosť najmä D-skupina, z ktorej mohli pred záverečným kolom postúpiť všetky štyri tímy. Prvý Tottenham (8 b), bez potrestaného trénera Antonia Conteho, nastúpil na pôde posledného Marseille (6 b) a s vedomím, že mu stačí aj remíza, v úvode len bránil a spoliehal sa na kontry. Domáci potrebovali tri body a preto sa snažili tvoriť a vypracovali si aj šance. Jednu z nich premenil v nadstavenom čase Chancel Mbemba, ktorý poslal hlavou do siete center Jordana Veretouta. Oba tímy museli spraviť už v prvom polčase vynútené zmeny, keď sa zranili stopér Eric Bailly a útočník hostí Son Heung-Min. Po prestávke začal Tottenham aktívnejšie a stačilo mu desať minút na vyrovnanie, štandardku Ivana Perišiča poslal do siete Clement Lenglet. V ďalšom priebehu si oba tímy vypracovali niekoľko veľkých šancí, no nepremenili ich. Keď už sa zdalo, že sa duel skončí remízou, tak v poslednej minúte nadstaveného času rozhodol o výhre hostí Pierre-Emile Höjbjerg.

V druhom súboji viedli domáci od 39. minúty, keď sa presadil Arthur Gomes. V 62. minúte však zahral jeden z portugalských obrancov v šestnástke rukou a penaltu premenil Daiči Kamada - 1:1. Frankfurtu sa za desať minút podarilo duel otočiť vďaka presnému zásahu Randala Kola Muaniho a tento stav udržali až do konca.



V ďalších troch skupinách bolo o postupujúcich do osemfinále už rozhodnuté. V áčku proti sebe nastúpili v súboji o prvé miesto Liverpool a Neapol v základnej zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom, ktorý hral do 83. minúty. Hostia prekonali brankára Alissona v 53. minúte, no gól Lea Östigarda neplatil pre ofsajd. Liverpool strhol duel na svoju stranu v 85. minúte, keď o jeho triumfe rozhodol Mohamed Salah, ktorý sa presadil po rohu z dorážky. V nadstavenom čase pridal druhý gól Darwin Nunez. Skupinu však vyhral taliansky tím, keďže prvý vzájomný duel sa skončil 4:1 v jeho prospech. Liverpool skončil druhý a tretie miesto a účasť vo vyraďovacej fáze Európskej ligy si zaistil Ajax Amsterdam, ktorý vyhral na ihrisku posledného Rangers 3:1. Škótsky tím tak nezískal ani bod a skupinu uzavrel so skóre 2:22.

V šlágri C-skupiny vyhral Bayern Mníchov nad Interom Miláno 2:0 vďaka gólom Benjamina Pavarda a Maxima Choupo-Motinga. Bavori tak prešli skupinou bez straty bodu a so skóre 18:2. V drese Interu nastúpil v 76. minúte slovenský stopér Milan Škriniar. Barcelona, ktorá mala už pred utorkom istotu 3. miesta, vyhrala v Plzni 4:2. V drese hostí odohral celý zápas Erik Jirka, Marián Tvrdoň sedel na lavičke náhradníkov.



Futbalisti Porta zvíťazili nad Atleticom Madrid 2:1 a vyhrali B-skupinu. Španielsky klub sa nepredstaví ani v Európskej lige, keďže po remíze Bayeru Leverkusen s FC Bruggy 0:0 skončil na tretej priečke nemecký zástupca. V béčku bolo už pred záverečným kolom isté, že do osemfinále sa prebojovali Porto a Bruggy. Atletico potrebovalo na postup do druhej najvýznamnejšej európskej súťaže vyhrať v Porte alebo dúfať, že Bayer nebude bodovať. Madridčania však začali zle a už v piatej minúte inkasovali gól po strele Mehdiho Taremiho. V 24. minúte pridal druhý zásah Stephen Eustaquio. Hosťom sa podarilo znížiť, no až v 90.+5 minúte, keď si dal vlastný gól Ivan Marcano. V druhom skupinovom stretnutí sa hralo dlho bez šancí a až v závere prvého polčasu prišli zaujímavejšie momenty na oboch stranách. Po prestávke mal viac z hry Leverkusen, ktorý si chcel poistiť tretie miesto, gól však nestrelil a v závere udržiaval nerozhodný stav. Ten znamenal, že má päť bodov rovnako ako Atletico, no lepšie vzájomné zápasy.

6. kolo skupinovej fázy - sumáre:



A-skupina:



Glasgow Rangers - AFC Ajax 1:3 (0:2)



Góly: 87. Tavernier (z 11m) - 4. Berghuis, 29. Kudus, 89. Conceicao, rozhodoval: Nyberg (Švéd.)







FC Liverpool - SSC Neapol 2:0 (0:0)



Góly: 85. Salah, 90.+8 Nunez, rozhodoval: Stieler (Nem.)



/Lobotka (Neapol) do 83. min/







1. SSC Neapol 6 5 0 1 21:6 15*



2. FC Liverpool 6 5 0 1 17:6 15*



3. Ajax Amsterdam 6 2 0 4 11:16 6**



4. Glasgow Rangers 6 0 0 6 2:22 0







B-skupina:



Bayer Leverkusen - FC Bruggy 0:0



rozhodoval: Mariani (Tal.)







FC Porto - Atletico Madrid 2:1 (2:0)



Góly: 5. Taremi, 24. Eustaquio - 90.+5 Marcano (vl.), rozhodoval: Orsato (Tal.)







1. Porto 6 4 0 2 12:7 12*



2. Bruggy 6 3 2 1 7:4 11*



3. Leverkusen 6 1 2 3 4:8 5**



4. Atletico 6 1 2 3 5:9 5







C-skupina:



FC Viktoria Plzeň - FC Barcelona 2:4 (0:2)



Góly: 51. a 63. Chorý (prvý z 11m) - 6. Alonso, 44. a 54. Torres, 75. Torre, rozhodoval: Petrescu (Rum.)



/Jirka (Plzeň) celý zápas/







Bayern Mníchov - Inter Miláno 2:0 (1:0)



Gól: 32. Pavard, 72. Choupo-Moting, rozhodovali: KRUŽLIAK - HANCKO, POZOR (všetci SR)



/Škriniar (Inter) od 76. min/







1. Bayern Mníchov 6 6 0 0 18:2 18*



2. Inter Miláno 6 3 1 2 10:7 10*



3. FC Barcelona 6 2 1 3 12:12 7**



4. Viktoria Plzeň 6 0 0 6 5:24 0







D-skupina:



Olympique Marseille - Tottenham Hotspur 1:2 (1:0)



Góly: 45.+2 Mbemba - 54. Lenglet, 90.+5 Höjbjerg, rozhodoval: Marciniak (Poľ.)







Sporting Lisabon - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0)



Góly: 39. Arthur Gomes - 62. Kamada (z 11m), 72. Kolo Muani, rozhodoval: Vinčič (Slovin.)







tabuľka D-skupiny:



1. Tottenham Hotspur 6 3 2 1 8:6 11*



2. Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 7:8 10*



3. Sporting Lisabon 6 2 1 3 8:9 7**



4. Olympique Marseille 6 2 0 4 8:8 6



* - postup do osemfinále LM



** - účasť vo vyraďovacej fáze EL