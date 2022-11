NHL: Tatar s asistenciou pri víťazstve, Ružička absolvoval sezónny debut

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel jednou asistenciou k víťazstvu New Jersey na ľade Vancouveru 5:2. Jeho krajan Adam Ružička z Calgary absolvoval proti Seattlu sezónny debut, počas ktorého odohral 5:33 minúty. V nočných zápasoch NHL najviac zažiaril nemecký útočník Edmontonu Leon Draisaitl, ktorý nazbieral päť kanadských bodov. Štyrmi bodmi mu sekundoval spoluhráč Connor McDavid, trojgólové večery zaznamenali Evander Kane a Erik Karlsson.



Tatar asistoval na gól Jacka Hughesa do prázdnej bránky v závere zápasu. Bol to pre neho štvrtý kanadský bod v sezóne a po 10 zápasoch má bilanciu 1 gól a 3 asistencie. Hráči New Jersey štvrtým víťazstvom po sebe potvrdili formu a so 14 bodmi sú priebežne druhý najlepší tím Východnej konferencie. Tú vedie Boston Bruins, ktorý je s 18 bodmi na čele celej súťaže. "Medvede" predĺžili proti Pittsburghu svoju víťaznú sériu na šesť zápasov, keď ich obrat z 2:5 na 6:5 dokonal v predĺžení obranca Hampus Lindholm. Ten sa predtým v asistenciami podieľal na všetkých troch góloch v "stíhacej jazde." Český útočník Bostonu Jakub Lauko strelil svoj prvý gól v NHL. Pittsburgh prehral piaty zápas po sebe. Slovenský brankár Jaroslav Halák bol v pozícii náhradníka za Igorom Šesťorkinom, ktorý sa 36 zákrokmi a prvým čistým kontom v sezóne (9. v kariére) podieľal na víťazstve New Yorku Rangers nad Philadelphiou 1:0 po predĺžení. Jediný gól zápasu strelil v 65. minúte Chris Kreider.



Útočník Adam Ružička nastúpil ako center štvrtej formácie Calgary a jeho "icetime" 5:33 bol najnižší zo všetkých hráčov zápasu. Do štatistík si pripísal jeden mínusový bod, jednu strelu, jeden hit a 60-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach. Útočník Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský sa vo svojom siedmom zápase sezóny nezapísal do kanadského bodovania. Na ľade Minnesoty odohral 12:26 min, počas ktorých mal dve trestné minúty, jednu strelu a jeden hit. V závere zápasu ho pri striedačke atakoval útočník Marco Rossi a z ľadu odišiel z bolestivou grimasou. Canadiens prehrali 1:4.

Obranca Erik Černák odohral v prvej obrannej dvojici Tampy Bay vyše 18 minút a pri víťazstve nad Ottawou 4:3 sa prezentoval piatimi hitmi a jedným mínusovým bodom. "Blesky" zvíťazili v treťom stretnutí po sebe a majú rovnako ako New Jersey 14 bodov, no o zápas viac. Mínusový bod si pripísal aj ďalší slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý bol s časom 22:14 min druhý najviac vyťažený hráč Washingtonu pri prehre s Vegas 2:3 po predĺžení. Hráči Vegas sa vďaka dvom bodom udržali na čele Západnej konferencie. Po piatom víťazstve po sebe majú 18 bodov. Za nimi sú so 14 bodmi hráči Edmontonu, ktorí zdolali Nashville 7:4. Ich piate víťazstvo v sérii režírovala trojica Leon Draisaitl, Connor McDavid a Evander Kane. Draisaitl zaznamenal päť kanadských bodov (1+4), McDavid prispel štyrmi (2+2) a Evander Kane dosiahol hetrik (3+0).

Tri góly strelil aj obranca San Jose Sharks Erik Karlsson, ktorý k nim pridal aj asistenciu, ale ani to nestačilo tímu na víťazstvo. Anaheim, ktorý je naďalej bez víťazstva v riadnom hracom čase, zvíťazil 6:5 po samostatných nájazdoch. Karlsson, ktorého zámorské médiá aj fanúšikovia v nedávnych sezónach často kritizovali, zažíva výborný vstup do sezóny. Po 12 zápasoch má na konte už 15 kanadských bodov (9+6) a je líder produktivity svojho tímu a aj obrancov celej súťaže. Zaujímavosťou je, že traja najproduktívnejší obrancovia doterajšieho priebehu sezóny sú Švédi. Za 15-bodovým Karlssonom nasledujú Rasmus Dahlin (Buffalo) s 12 bodmi a Hampus Lindholm (Boston) s 11.



Hráči Seattle Kraken prvýkrát vo svojej histórii zdolali v súťažnom zápase Calgary Flames. Podarilo sa im to na siedmy pokus po tom, čo ešte v 42. minúte prehrávali 2:4. Ešte do konca riadneho času však stihli otočiť skóre. Víťazný gól strelil útočník Matty Beniers.



Prvé víťazstvo v domácej Mullet aréne dosiahli hráči Arizony Coyotes. Pred 4600 divákmi zdolali Floridu Panthers 3:1. Tímy Chicaga Blackhawks a New York Islanders predĺžili vo vzájomnom stretnutí svoje série na štyri zápasy. Prehra "čiernych jastrabov" 1:4 bola pre nich štvrtá po sebe, rovnako dlho trvá víťazná séria Islanders. Hráči Dallasu Stars dosiahli šieste víťazstvo v sezóne, keď zdolali Los Angeles Kings 5:2. Na konte majú 13 bodov a v Západnej konferencii sú od nich lepší iba Vegas a Edmonton.

NHL - výsledky:



New York Rangers - Philadelphia 1:0 pp

Tampa Bay - Ottawa 4:3

Washington - Vegas 2:3 pp

Minnesota - Montreal 4:1

Pittsburgh - Boston 5:6 pp

Dallas - Los Angeles 5:2

Chicago - New York Islanders 1:3

Calgary - Seattle 4:5

Edmonton - Nashville 7:4

Vancouver - New Jersey 2:5

Arizona - Florida 3:1

San Jose - Anaheim 5:6 pp a sn