LIGA MAJSTROV: Zidana mrzia stratené dva body i zranenie Hazarda

Na snímke Realu Madrid Zinedine Zidane. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Madrid 27. novembra (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid Zinedine Zidane mal napriek postupu jeho zverencov do osemfinále Ligy majstrov zmiešané pocity. Španielsky tím v utorňajšom šlágri proti Parížu St. Germain v priebehu troch minút stratil dvojgólový náskok a na Santiago Bernabeu iba remizoval 2:2. Navyše prišiel o Edena Hazarda, ktorý si vyvrtol členok.O rozsahu zranenia a dĺžke nútenej pauzy viac napovedia vyšetrenia, no hrozí, že belgický reprezentant príde aj o El Clasico proti FC Barcelona, ktoré preložili na 18. decembra.citovala slová Zidana agentúra AFP.Real mal osemfinálovú istotu už po remíze medzi Galatasarayom Istanbul a FC Bruggy v prvom zápase A-skupiny. Po dvoch góloch Karima Benzemu bol blízko k tomu, aby Parížanom odplatil prehru 0:3 z úvodného kola LM v Parku Princov. Francúzsky šampión však dvoma rýchlymi gólmi vyrovnal a zabezpečil si prvenstvo v skupine. Dravými prienikmi robil madridskej obrane veľké problémy strelec prvého parížskeho gólu Kylian Mbappe, ktorý už v prvom polčase mohol viackrát rozvlniť sieť.dodal Zidane pre akreditované médiá.Benzema má po súboji s PSG na svojom konte 64 gólov v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži a mohlo ich byť aj viac, nebyť výborných zákrokov bývalého brankára Realu Keylora Navasa.zdôraznil francúzsky útočník.Kouč Paríža Thomas Tuchel priznal, že zo strany jeho tímu to nebol najlepší výkon.pochvaľoval si nemecký kouč.