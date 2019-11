NBA: Denver aj Clippers si pripísali šiestu výhru v sérii

Hráč Denver Nuggets Nikola Jokič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

sumáre NBA:

DALLAS MAVERICKS - LOS ANGELES CLIPPERS 99:114 (27:34, 19:28, 31:31, 22:21)

Najviac bodov: Dončič 22, Porziňgis 15 (10 doskokov), Seth Curry 13 - K. Leonard 28, George 26, L. Williams 21





DENVER NUGGETS - WASHINGTON WIZARDS 117:104 (25:23, 39:24, 22:22, 31:35)

Najviac bodov: Grant 20, Barton 17, J. Murray 16 - McRae 21, Beal, Wagner a Bertans po 14

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Denver 27. novembra (TASR) - Basketbalisti Denveru Nuggets zvíťazili nad Washingtonom Wizards 117:104 v zápase zámorskej NBA. V noci na stredu uspeli už v šiestom stretnutí v sérii a majú tretiu najlepšiu bilanciu v lige.Najlepšími strelcami duelu boli na oboch stranách náhradníci, na domácej strane Jerami Grant s 20 bodmi, na hosťujúcej Jordan McRae s 21 bodmi. Líder Denveru Nikola Jokič dal iba osem bodov, no dvadsiatimi doskokmi si utvoril sezónne maximum a iba o jeden zaostal za svojím osobným rekordom.povedal po zápase podľa Altitude TV Grant.Aj Los Angeles Clippers zaznamenali šiesty úspech za sebou a v tabuľke Západnej konferencie im patrí 3. priečka, hneď za Denverom. S Dallasom si poradili hladko 114:99. Duo Kawhi Leonard a Paul George zastavilo slovinskú senzáciu Luku Dončiča. Ten si pripísal 22 bodov, 8 doskokov a 6 asistencií a ukončil štvorzápasovú šnúru, v ktorej mal na svojom konte aspoň 30 bodov a 10 asistencií. Spoza trojkového oblúka navyše nepremenil ani jeden z ôsmich pokusov. "Hrali, ako keby to bol zápas play off. Vyzerali, že dnes idú vyhrať majstrovský titul," vzdal poklonu protihráčom podľa pivot Dallasu Kristaps Porziňgis, citoval ho web TSN.