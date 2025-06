Liga národov 2025: Portugalci druhýkrát vo finále, víťazný gól strelil hviezdny Ronaldo

Futbalisti Portugalska môžu zopakovať svoj triumf v Lige národov z prvej edície tejto súťaže. V stredajšom semifinálovom zápase zdolali výber Nemecka 2:1 a postúpili do svojho druhého finále v Lige národov. Portugalci navyše prelomili päťzápasové čakanie na víťazstvo nad Nemcami, naposledy zdolali tohto súpera 20. júna 2000. Pred takmer štvrťstoročím zariadil ich výhru Sergio Conceicao, v stredu strelil jeden z gólov jeho 22-ročný syn Francisco.





Nemecko bolo v prvom dejstve štatisticky lepším mužstvo, malo častejšie loptu na kopačkách, viedlo aj v pomere striel do priestoru brány (4:1). Krátko po zmene strán sa presadil Florian Wirtz, no strelený gól domácim paradoxne uškodil. V druhom dejstve sa otočila strelecká aktivita v prospech tímu z juhozápadu Európy (5:1) a zhoršený výkon Nemcov dokázalo mužstvo trénera Roberta Martineza aj potrestať. Po hodine hry zobral na seba zodpovednosť Conceicao a elegantnou strelou spoza šestnástky vyrovnal na 1:1. „Som veľmi hrdý, že som pomohol tímu dostať sa do finále, čo bol náš hlavný cieľ. Môj otec dal pred 25 rokmi hetrik a bolo to naposledy, čo Portugalsko zdolalo Nemecko na EURO 2000. Som hrdý na to, čo dokázal môj otec a na to, čo sme dnes dokázali my,“ uviedol pre oficiálny portál uefa.com autor vyrovnávajúceho presného zásahu.Hrdinom duelu bol o päť minút neskôr „nestarnúci“ 40-ročný útočník Cristiano Ronaldo, ktorý rozhodol o víťazstve svojho tímu 137. reprezentačným gólom, čím vylepšil svoj vlastný rekord za národný tím. Ronaldo nastúpil na finálový turnaj uprostred víriacich sa pochybností o jeho budúcnosti. Na konci mesiaca mu vyprší zmluva so saudskoarabským Al-Nassr, pričom v závere mája zverejnil na svojich sociálnych sieťach správu, že táto „kapitola je uzavretá“. Napriek tomu dokázal potvrdiť, že je stále mimoriadna hrozba pre defenzívu súpera aj na top úrovni. „Je to ťažké vyjadriť slovami. Každý deň berie ako príležitosť zlepšiť sa. Bežne človek dosiahne úspech, prebudí sa a má menší hlad po ďalšom. Cristiano však nie,“ povedal na adresu päťnásobného držiteľa Zlatej lopty kormidelník Martinez. Poklonu zložil hviezdnemu útočníkovi aj jeho náprotivok Julian Nagelsmann: „Investuje všetko do svojho tela. Od spánku, cez stravu, až po intenzitu tréningov, aby ho vo veku nebolelo nič tak, ako by malo.“Nemci si musia naďalej počkať na zisk trofeje v LN, na ktorú nedosiahnu ani vo štvrtom ročníku. „Bol to jeden z našich najhorších zápasov. Prehra je absolútne zaslúžená. Neboli sme dostatočne dobrí s loptou a ani bez nej. Po tom, ako sme viedli 1:0, sme neukázali vôbec nič. Musíme sa z toho poučiť. Ak nebudeme hrať s energiou, nemôžeme konkurovať najlepším európskym tímom,“ povedal nemecký kapitán Joshua Kimmich, pre ktorého to bol jubilejný 100. zápas za národné mužstvo.Nemecko si v domácom prostredí zahrá o 3. miesto, na tento duel sa musí sťahovať do Stuttgartu. Ich súperom bude zdolaný z druhého semifinálového súboja medzi Francúzskom a Španielskom. Víťaza tohto duelu čaká finále v mníchovskej Allianz Arene.