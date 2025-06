Roland Garros 2025: Gauffová zdolala Boissonovú, vo finále ju čaká Sobolenková

Americká tenistka Coco Gauffová sa stala druhou finalistkou dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Vo štvrtkovom semifinále zvíťazila na Francúzkou Lois Boissonovou hladko 6:1, 6:2. V súboji o celkové prvenstvo sa stretne s Bieloruskou Arinou Sobolenkovou, ktorá v semifinále vyradila Poľku Igu Swiatekovú.



Dvojka turnajového pavúka Gauffová v zápase dominovala a súperku brejkla v prvej aj tretej hre úvodného setu. Svoje podanie si bez väčších problémov postrážila a po ďalšom brejku uzavrela set na 6:1. Boissonová v tom druhom zlepšila hru po vlastnom podaní, no na rozbehnutú Američanku to nestačilo. Tá dovolila súperke celkovo iba tri gemy a v prvom vzájomnom zápase presvedčivo zdolala Francúzku. Pre 21-ročnú Gauffovú je to druhé finále na Roland Garros, v roku 2022 v ňom prehrala. Proti Sobolenkovej sa pokúsi získať svoj druhý grandslamový titul, prvý vybojovala v roku 2023 na US Open.

Sobolenková sa prvýkrát v kariére prebojovala do finále dvojhry na Roland Garros. Svetová i turnajová jednotka zdolala v semifinále piatu nasadenú obhajkyňu titulu Swiatekovú 7:6 (1), 4:6, 6:0. Bieloruska ukončila jej 26-zápasovú víťaznú šnúru na parížskej antuke.



Sobolenkovej ideálne vyšiel úvod zápasu so Swiatekovou, keď trikrát prelomila podanie súperky a vybudovala si náskok 4:1. Poľka v ďalších minútach spresnila hru, výrazne obmedzila počet nevynútených chýb a otočila na 5:4. O osude prvého setu napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom dominovala Bieloruska, keď Poľke dovolila uhrať iba jediný bod.



Swiateková sa rýchlo otriasla a v druhom sete bola na dvorci lepšou hráčkou. Za stavu 1:1 prelomila Sobolenkovej podanie a v jeho ďalšom priebehu si suverénne držala servis. V rozhodujúcom dejstve však prevzala opraty zápasu do svojich rúk Sobolenková, rýchlo odskočila Poľke na 5:0 a ukončila dominanciu Swiatekovej na dvorci Philippa Chatriera. Z kurtu ju vyprevadila „kanárom".



„Byť vo finále Roland Garros je zázračný pocit. Bol to zápas ako hrom, podala som výborný výkon. Atmosféra bola fantastická, ďakujem divákom. Iga je na antuke najťažšia možná súperka, s akou som sa mohla stretnúť. Som hrdá na to, že som ju zdolala. V treťom sete som našla svoj rytmus na podaní, bolo to z mojej strany perfektné," uviedla Sobolenková v pozápasovom interview s bývalým švédskym tenistom Matsom Wilanderom.

ženy - dvojhra - semifinále:



Arina Sobolenková (Biel.-1) - Iga Swiateková (Poľ.-5) 7:6 (1), 4:6, 6:0

Coco Cauffová (USA-2.) - Lois Boissonová (Fr.) 6:1, 6:2.Poľ.-5) 7:6 (1), 4:6, 6:0