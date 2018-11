LIGA NÁRODOV: Anglicko slávi postup, Southgate: Od MS sme sa posunuli

Na snímke tréner futbalistov Anglicka Gareth Southgate. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 18. novembra (TASR) - Anglickí futbaloví reprezentanti dokázali uspieť v náročnej 4. skupine A-divízie a v konkurencii Španielska a Chorvátska sa prebojovali na finálový turnaj Ligy národov UEFA 2018/19. Prvenstvo si zabezpečili nedeľňajším triumfom 2:1 nad vicemajstrami sveta Chorvátmi v londýnskom Wembley, keď v závere otočili skóre. Podľa trénera Albiónu Garetha Southgatea má jeho tím šancu uspieť aj na záverečnom turnaji LN a ešte viac tak potešiť nabudených fanúšikov.Oba tímy potrebovali vyhrať, remíza by na finálový turnaj poslala Španielov. Po bezgólovom prvom polčase otvorili skóre hostia, v 57. minúte dali Angličania súperovi priveľa priestoru vo vlastnej šestnástke, Andrej Kramarič si s loptou na nohe "povodil" obrancov a aj s prispením jemného teču Erica Diera otvoril skóre. Domácich to pribrzdilo iba na chvíľu a v závere vrhli všetky svoje sily do útoku. V 78. minúte po dlhom aute Harry Kane prepasíroval loptu popod padajúceho brankára k voľnému Jessemu Lingardovi a ten ju dorazil do siet. Päť minút pred koncom rozhodol o postupe Anglicka Kane, ktorý po štandardke z ľavej strany poslal v sklze loptu presne k ľavej žrdi. Albión tak vyhral skupinu o bod pred Španielskom, Chorváti zostúpili do B-divízie.uviedol Southgate. Po štvrtom mieste na MS v Rusku dosiahli jeho zverenci ďalší výrazný úspech. Chorvátom sa revanšovali za prehru 1:2 pp v semifinále MS.povedal stredopoliar Fabian Delph, jeden z najlepších hráčov na ihrisku.citovala Delpha agentúra DPA.V oboch domácich góloch mal prsty Kane, ktorý konečne pretrhol strelecký pôst. V národnom tíme skóroval po dlhých 747 minútach, prvýkrát od MS v Rusku.vyslovil sa kanonier Tottenhamu.zdôraznil Southgate.Kým Angličania môžu oslavovať postup, Chorvátov čakajú v najbližšej edícii LN iba boje v B-divízii.poznamenal tréner "šachovnicových" Zlatko Dalič. Tento neúspech však podľa neho rýchlo prebolí.Angličania veria, že môžu uspieť aj na finálovom turnaji LN. Okrem nich majú istú miestenku aj hostitelia Portugalci a Švajčiari.dodal Soutghate.