Hádzanárky SR začali prípravu na kvalifikáciu MS, Packa: Práce je dosť

Ján Packa so svojimi zverenkami. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nominácia hádzanárok SR:



Brankárky: Lucia Gubiková (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Viktória Oguntoyeová (DVSC Debrecín/Maď.), Adriana Medveďová (Minaur Baia Mare/Rum.)

Pivotky: Nikoleta Trúnková (Iuventa Michalovce), Martina Tulipánová (Slavia Praha), Jasmína Vargová (HK Slovan Duslo Šaľa)

Krídelníčky: Mária Holešová (RK Podravka Vegeta Koprivnica/Chor.), Réka Bíziková (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Veronika Habánková (Iuventa Michalovce), Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa)

Spojky: Simona Szarková (Storhamar Handball Elite/Nór.), Monika Rajnohová (Besancon/Fr.), Marianna Rebičová (KKC Kisvárda/Maď.), Karin Bujnochová (Achenheim Truchtersheim Handball/Fr.), Julia Kučerová (SHK Veselí nad Moravou/ČR), Tetjana Fiľková-Trehubová, Patrícia Wollingerová (obe Iuventa Michalovce)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Slovenské hádzanárky odštartovali v pondelok ráno prípravu na turnaj I. fázy kvalifikácie MS, ktorý sa bude na prelome novembra a decembra hrať v Šali. V tamojšej Mestskej športovej hale privítal kouč Ján Packa ešte nekompletný káder, chýbali Simona Szarková, Réka Bíziková i Tetjana Fiľková-Trehubová.vysvetlil Packa, ktorého zverenky v tomto týždni ešte čaká štart na tradičnom turnaji O štít mesta Cheb. Ich súperkami tam od štvrtka do soboty budú postupne Chorvátsko, Švajčiarsko a domáce Česko.Packa plánuje dať v Chebe priestor všetkým nominovaným hráčkam.zdôraznil slovenský kormidelník.Prioritou pre Slovenky je postup z prvej fázy kvalifikácie MS 2019. O prienik do baráže o svetový šampionát budú od 30. novembra do 2. decembra bojovať na turnaji v Šali proti Ukrajine, Izraelu a Kosovu. Istotu postupu má iba víťaz skupiny.uviedol Packa.Pri skladaní kádra mal kouč problémy najmä na poste pivota, z pôvodnej nominácie pre zranenia vypadli Kristína Pastorková i Vladimíra Kišíková. Namiesto nich pribudli Martina Tulipánová zo Slavie Praha a Jasmína Vargová z HK Slovan Duslo Šaľa. Do Chebu odcestuje výprava v stredu na poludnie.