LIGA NÁRODOV: Hamšík by rekord vymenil za bod s Čechmi

Na snímke Marek Hamšík (Slovensko) sa raduje po strelení vyrovnávajúceho gólu v zápase 1. skupiny B divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Česko v Trnave 13. októbra 2018. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Trnava 14. októbra (TASR) - Marek Hamšík je od soboty nový slovenský futbalový rekordér v počte reprezentačných štartov. V trnavskom súboji 1. skupiny B-divízie Ligy národov proti Česku (1:2) nastúpil 31-ročný stredopoliar už na 108. medzištátny zápas, čím prekonal doterajší rekordný zápis Miroslava Karhana.Legionár SSC Neapol debutoval v A-tíme Slovenska 7. februára 2007 proti Poľsku (2:2), s reprezentáciou si zahral na MS 2010 v Juhoafrickej republike i ME 2016 vo Francúzsku. Na oboch finálových turnajoch Slovensko postúpilo do osemfinále.Navyše ho po góle do siete Česka delí už len jeden presný zásah od vyrovnania ďalšieho rekordu. Jeho držiteľom je Róbert Vittek, s 23 gólmi historicky najlepší strelec slovenskej reprezentácie. Už v utorňajšom prípravnom zápase v Štokholme proti domácemu Švédsku môže Hamšík v prípade zapísania sa do streleckej listiny dosiahnuť iný významný míľnik v jeho úspešnej reprezentačnej kariére.vyhlásil Hamšík.Prehra s Českom ťahúňa slovenského tímu mrzela o to viac, že domáci neboli horší, zlyhali však v koncovke: