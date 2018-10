LIGA NÁRODOV: Nemci dostali v Amsterdame lekciu z efektivity

Na archívnej snímke tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 14. októbra (TASR) - Holandskí futbalisti zvíťazili v šlágri sobotného programu Ligy národov 2018/2019 doma nad Nemcami 3:0. V 1. skupine A-divízie sa s troma bodmi posunuli na druhú pozíciu práve pred Nemcov, ktorí majú na konte bod. Na čele po dvoch kolách figurujú úradujúci majstri sveta Francúzi so štyrmi bodmi.Rozhodujúci zásah duelu v Amsterdame dosiahol domáci kapitán Virgil van Dijk, ktorý dorazil loptu do siete po tom, ako Ryan Babel po rohovom kope hlavičkoval s prispením teču do brvna. Na 2:0 upravil v závere riadneho hracieho času Memphis Depay z rýchleho protiútoku. Depay mohol pridať aj ďalší gól, v nadstavenom čase nastrelil brvno. Podarilo sa to Georginiovi Wijnaldumovi umiestneným zakončením za chrbát Manuela Neuera.Joachim Löw viedol Nemecko v rekordnom 168. medzištátnom zápase, jeho zverenci mu však tento míľnik nespríjemnili.vypichol Löw hlavné príčiny prehry.Tŕň z päty nevytrhol Nemcom ani Mark Uth, 27-ročného útočníka Schalke 04 zaradil kouč do základnej zostavy, hoci v tejto sezóne ešte neskóroval.obhajoval sa Löw.Holandský tím sa po septembrovej prehre 1:2 vo Francúzsku potreboval vrátiť do hry. Tréner Ronald Koeman pracuje systematicky ne prebudovaní mužstva a opäť dal šancu viacerým mladým hráčom. Debut v najcennejšom drese si v sobotu v Amsterdame odkrútili hneď traja." povedal Koeman." sa nepodarilo kvalifikovať na uplynulé dva veľké turnaje - EURO 2016 a MS 2018, ďalšiu absenciu na šampionáte si nepripúšťajú." poznamenal Van Dijk.