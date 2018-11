LIGA NÁRODOV: Hapal sa teší na premiéru, Škrtel chce vylepšiť bilanciu

Na snímke vpravo Martin Škrtel (Slovensko) a vľavo Michael Krmenčík (Česko) v zápase 1. skupiny B divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Česko v Trnave 13. októbra 2018. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

tabuľka:

1. Ukrajina 3 3 0 0 4:1 9 - istý postup do A-divízie



2. Česko 3 1 0 2 3:4 3



3. SLOVENSKO 2 0 0 2 1:3 0

Šamorín 15. novembra (TASR) - Tréner Pavel Hapal sa teší na prvé vystúpenie na lavičke slovenskej futbalovej reprezentácie. V piatkovom zápase 1. skupiny B-divízie Ligy národov proti Ukrajine bude spokojný, keď jeho zverenci nadchnú kvalitnou hrou fanúšikov na tribúnach a v novovytvorenej súťaži si pripíšu na konto prvé víťazstvo.Slováci sú po dvoch prehrách na poslednej tretej priečke bez bodového zisku. Pokiaľ sa chcú vyhnúť zostupu do "céčka", musia odplatiť Česku prehru 1:2 z domáceho merania síl. Česko má na konte tri body, Ukrajina s deviatimi už istotne postúpi do najvyššej divízie.povedal Hapal na predzápasovej tlačovej konferencii. O ďalšom zápase s Českom, ktorý je na programe o tri dni neskôr v Prahe, zatiaľ nerozmýšľa. "Bude to pre mňa špecifický zápas, ale teraz som na opačnej strane barikády a najmä - momentálne skutočne myslím len na Ukrajinu."Hráči sú s výnimkou Stanislava Lobotku zdravotne stopercentne v poriadku. Existuje istá šanca, že aj stredopoliar Celty Vigo napokon bude k dispozícii už v piatok v Trnave.poznamenal Hapal.Kapitán Martin Škrtel by rád vylepšil negatívnu bilanciu proti Ukrajine, nad ktorou Slováci vyhrali v siedmich vzájomných zápasoch len raz:Zápas Slovensko - Ukrajina má úvodný výkop v piatok 16. novembra o 20.45 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Povedú ho rozhodcovia z Čiernej Hory na čele s hlavným Nikolom Dabanovičom, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. V prvom vzájomnom súboji v rámci Ligy národov prehrali Slováci 0:1 po góle z 80. minúty, ktorý strelil Andrij Jarmolenko z jedenástky. Hralo sa 9. septembra v Ľvove pred prázdnymi tribúnami. Po súboji s Ukrajinou sa slovenskí futbalisti predstavia v pondelok 19. novembra o 20.45 h v Prahe proti domácemu Česku.SLOVENSKO - Ukrajina /rozhodcovia: Dabanovič - Djukič, Djikanovič (všetci ČH)/Dúbravka - Sabo, Škrtel, Škriniar, Hubočan - Kucka, Greguš - Mak, Hamšík, Stoch - Nemec20.45 Česko - SLOVENSKO /Praha/