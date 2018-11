Thiem zdolal Nišikoriho na Turnaji majstrov, Anderson je v semifinále

Rakúsky tenista Dominic Thiem. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turnaj majstrov 2018:

Londýn 15. novembra (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem si vo svojom treťom zápase na ATP Turnaji majstrov v Londýne pripísal prvé víťazstvo. V skupine Lleytona Hewitta vyhral ako šiesty nasadený nad sedmičkou podujatia Japoncom Keiom Nišikorim 6:1, 6:4 za 1:26 h. Thiemove víťazstvo definitívne zaistilo postup Juhoafričanovi Kevinovi Andersonovi do semifinále. Ten sa vo večernom záverečnom súboji skupiny stretne so Švajčiarom Rogerom Federerom.Rakúšan sa v úvode zápasu dostal do vedenia 3:0, Nišikori pri svojom podaní znížil. Nasledujúce dve hry boli dramatické, hráči mali k dispozícii množstvo brejkbalov a oba gemy získal pre seba Thiem. Prvý set ukončil úspešným servisom a vyhral ho 6:1.V druhom dejstve si obaja držali svoje podanie až do stavu 3:3. V siedmej hre ho prelomil súperovi Thiem, čo bol rozhodujúci moment druhého setu. V ďalšom priebehu si ani jeden z hráčov nevypracoval možnosť na brejk, Rakúšan tak získal set v pomere 6:3 a pripísal si prvé víťazstvo na turnaji. Udržal si zároveň teoretickú šancu na postup do semifinále.(6-Rak.) - Kei Nišikori (7-Jap.) 6:1, 6:4