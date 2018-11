LIGA NÁRODOV: Hapal sa tešil do ČR, po úspešnom debute zažil sklamanie

Na snímke slovenský tréner Pavel Hapal po prehre v zápase 6. kola 1. skupiny B-divízie Ligy národov vo futbale Česká republika - Slovensko (1:0) v Prahe 19. novembra 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke slovenský tréner Pavel Hapal po prehre v zápase 6. kola 1. skupiny B-divízie Ligy národov vo futbale Česká republika - Slovensko (1:0) v Prahe 19. novembra 2018. Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 20. novembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal čelí prvým nepríjemným chvíľam vo funkcii. Po úspešnom debute proti Ukrajine (4:1) prišla prehra na trávniku Česka 0:1, pre ktorú sa mu nových zverencov nepodarilo udržať v B-divízii Ligy národov.Pre Hapala sa premiérový asociačný termín na lavičke národného tímu začal minimálne z výsledkovej stránky idylicky, no Ukrajina už mala postup vo vrecku a v Trnave nenastúpila v najsilnejšom zložení. Zato Čechom rovnako ako Slovákom išlo v pondelok v pražskom Edene o zotrvanie v druhej najvyššej divízii. "Stretnutie sa mi hodnotí ťažko nielen z pohľadu výsledku. Nemyslím si, že sme hrali tak zle, aby sme mali prehrať. Česi dali jeden gól z brejku a my sme na to nedokázali zareagovať. Hrali sme s kvalitným súperom, treba priznať, že Česi majú vzostupnú tendenciu herne i výsledkovo. Strelený gól ich upokojil, boli dôraznejší v osobných súbojoch," zhodnotil Hapal.Štyridsaťdeväťročný český kouč sa ešte so slovenskou dvadsaťjednotkou predstavil v prípravnom súboji v Karvinej, prvýkrát však viedol tím na pôde svojich krajanov na takejto scéne a pred vyše 16,5-tisícovou návštevou: "Emócie ani publikum som nevnímal, sústredil som sa na mužstvo, riešil som naše herné poňatie. Tešil som sa na zápas, som sklamaný z výsledku. V určitých pasážach sme boli lepší ako Česi, prehrali sme jednou situáciou, ktorú sme, žiaľ, mohli vyriešiť lepšie. Určite sme čakali viac šancí, ale zápas celkovo mal minimum príležitostí. Bolo to o čakaní na chybu súpera, my sme urobili tú osudnú a inkasovali sme."Slovensko obsadilo v tabuľke 1. skupiny tretie miesto s troma bodmi. S Českom prehralo aj druhé vzájomné stretnutie v Lige národov, čo okrem zostupu do C-divízie znamená aj zaradenie do tretieho výkonnostného koša pri žrebe kvalifikácie majstrovstiev Európy 2020. Ten sa uskutoční 2. decembra v Dubline. Zloženie košov určí celkové poradie Ligy národov, do tretieho padnú reprezentácie na 21. až 30. priečke a Slovensko skončí práve na 21. pozícii. Európska futbalová únia (UEFA) potvrdí definitívne rozdelenie v stredu."Dôležité je, že sme spoznali starších a skúsenejších hráčov, s ktorými sme boli v kontakte veľmi málo. Je ťažké vyhodnotiť to za týždeň, musíme si zanalyzovať dvojzápas, aby sme sa v kvalifikácii rozhodli pre správnych hráčov," povedal Hapal. Jeho tímu hrozí v bojoch o EURO 2020 náročná skupina, keďže v druhom koši čakajú okrem uplynulých protivníkov Česka a Ukrajiny aj Dánsko, Rusko či Švédsko a v závislosti na utorňajšom vývoji sa v ňom ocitne Poľsko alebo Nemecko: "Budeme sa snažiť zafixovať hru s Ukrajinou, proti ktorej sme boli priamočiari, kolmí, víťazili sme v osobných súbojoch a boli sme produktívni. O tom je podľa mňa futbal. Teraz sme hrali nesmierne komplikovane, to nechceme do budúcnosti."Hapal sa bude zaoberať aj situáciou Vladimíra Weissa. Krídelník zostal v novembri bez minutáže v najcennejšom drese a keď sa na ihrisko nedostal ani pri treťom pondelňajšom striedaní, zamieril počas stretnutia do šatne. "V priebehu zápasu som si to nevšimol, lebo som koučoval mužstvo. Dozvedel som sa to, až keď som prišiel do kabíny. Budem sa snažiť vykomunikovať to s hráčom, čo ho k tomu viedlo, a uvidíme ďalej. Vieme, akým spôsobom hrá, rozhodli sme sa pre tento variant. Nepustili sme ho do zápasu, ale nikde nie je napísané, že nebude hrať v ďalších dueloch, takže v tom nevidím žiadny problém."