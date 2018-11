LIGA NÁRODOV: Holandsko v závere vybojovalo remízu v Nemecku

Na snímke hráč Nemecka Leroy Sane strieľa druhý gól v zápase 6. kola A-divízie 1. skupiny Ligy národov vo futbale Nemecko - Holandsko v Gelsenkirchene 19. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-divízia



1. skupina:



Gelsenkirchen



Nemecko - Holandsko 2:2 (2:0)



Góly: 9. Werner, 20. Sane - 85. Promes, 90.+1 Van Dijk rozhodoval: Hategan (Rum.)





B-divízia



4. skupina:



Aarhus



Dánsko - Írsko 0:0



rozhodoval: Aghajev (Azer.)





C-divízia



3. skupina:



Nikózia



Cyprus - Nórsko 0:2 (0:1)



Góly: 36. a 48. Kamara, ČK: 80. Sielis - 90. Elyounoussi, rozhodoval: Vad (Maď.)



Sofia



Bulharsko - Slovinsko 1:1 (0:0)



Góly: 68. Ivanov - 75. Zajc, rozhodoval: Göcek (Tur.)





D-divízia



1. skupina:



Tbilisi



Gruzínsko - Kazachstan 2:1 (0:0)



Góly: 59. Merebašvili, 84. Čakvetadze - 90. Omirtajev, rozhodoval: Martins (Port.)



Andorra La Vella



Andorra - Lotyšsko 0:0



ČK: 38. Šabala (Lot.), rozhodoval: Meler (Tur.)



Tabuľka:



1. Gruzínsko 6 5 1 0 12:2 16



2. Kazachstan 6 1 3 2 8:7 6



3. Lotyšsko 6 0 4 2 2:6 4



4. Andorra 6 0 4 2 2:9 4





4. skupina:



Skopje



Macedónsko - Gibraltár 4:0 (1:0)



Góly: 67. a 80. Nestorovski, 27. Bardhi, 90.+2 Trajkovski, rozhodoval: Sachi (Kazach.)



Vaduz



Lichtenštajnsko - Arménsko 2:2 (1:1)



Góly: 44. M. Büchel, 47. Hasler - 9. Adamjan, 85. Karapetjan rozhodoval: Durieux (Lux.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Futbalisti Holandska sú posledným štvrtým účastníkom finálového turnaja Ligy národov 2018/2019. Prvé miesto v 1. skupine A-divízie im zabezpečila v pondelok remíza 2:2 s Nemeckom v Gelsenkirchene. "Oranjes" si o celkový triumf v novom projekte UEFA zahrajú v júni budúceho roka v konkurencii majstrov Európy z Portugalska, Angličanov a Švajčiarov.Holanďania síce na pôde rivala prehrávali 0:2, ale v úplnom závere dvomi gólmi dokázali vyrovnať a zabezpečiť si postup. Výber trénera Joachima Löwa sa dostal do vedenia už v 9. minúte, keď sa ostrou strelou k pravej žrdi spoza šestnástky prezentoval Timo Werner. Domáci zvýšili na 2:0 v 20. minúte, keď strelu Leroya Saneho z hranice šestnástky ešte tečoval do vlastnej brány jeden z obrancov "Oranjes". Mužstvo kouča Ronalda Koemana však nerezignovalo, nádej vykresal kontaktný gól Quincyho Promesa v 85. minúte a v 90.+1 poslal hostí na prvé miesto v tabuľke pred majstrov sveta z Francúzska gól Virgila van Dijka. Holanďania majú totiž lepšie vzájomné súboje s "Les Bleus". O zostupe Nemcov bolo rozhodnuté už pred týmto zápasom.Dáni už mali postup do A-divízie istý, víťazstvo v 4. skupine druhej úrovne dokonali domácou remízou 0:0 s Írmi v Aarhuse. V tejto divízii v 3. skupine na diaľku bojovali o postup Nóri a Bulhari. Napokon sa tešili Nóri, ktorí vyhrali na Cypre 2:0, Bulhari doma remizovali s už istým zostupujúcim Slovinskom 1:1. Z C-divízie o úroveň vyššie postúpilo aj Macedónsko po domácej výhre nad Gibraltárom 4:0, nemuselo sa tak ani pozerať na výsledok Arménska, ktoré na záver remizovalo v Lichtenštajnsku 2:2.Futbalisti Gruzínska potvrdili už istý postup do C-divízie domácim víťazstvom 2:1 nad Kazachstanom. Zverenci slovenského trénera Vladimíra Weissa mali istotu prvého miesta v 1. skupine D-divízie už dávnejšie vo vrecku, o ich triumfe rozhodli stredopoliar poľského Plocku Giorgi Merebašvili a stredopoliar belgického Genku Giorgi Čakvetadze v druhom polčase. Na prehre hostí už nič nezmenil ani gól Oralchana Omirtajeva v 90. minúte. Gruzínci v skupine stratili len dva body za remízu v Andorre (1:1).V druhom súboji skupiny remizovala Andorra na domácej pôde s Lotyšskom bez gólov a obsadila posledné miesto. Hoci získala rovnako ako Lotyši 4 body za 4 remízy a mala s týmto súperom vyrovnanú bilanciu (0:0 a 0:0), rozhodlo celkové skóre. Hostia hrali od 38. minúty bez vylúčeného Valerijsa Šabalu, domáci ale presilovku nedokázali využiť.