LIGA NÁRODOV: SLOVÁCI PREHRALI V ČESKU A ZOSTÚPILI DO C-DIVÍZIE

Na snímke hore slovenský záložník Ján Greguš a dole český záložník Tomáš Souček v zápase 6. kola 1. skupiny B-divízie Ligy národov vo futbale Česká republika - Slovensko v Prahe 19. novembra 2018. Foto: TASR Martin Baumann

Praha 19. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia zostúpila do C-divízie Ligy národov. V pondelňajšom záverečnom stretnutí 1. skupiny B-divízie prehrala na trávniku Česka 0:1 gólom Patrika Schicka z 32. minúty. Slováci obsadili v tabuľke tretie miesto s troma bodmi za piatkové víťazstvo nad postupujúcou Ukrajinou (4:1), Česko zdolalo SR v oboch vzájomných dueloch, získalo šesť bodov a skončilo druhé.



Tréner Slovenska Pavel Hapal si po úspešnom debute pripísal prvú prehru na lavičke národného tímu. Na budúci rok čaká na jeho zverencov kvalifikácia ME 2020, jej žreb sa uskutoční 2. decembra v Dubline.

Liga národov - 1. skupina B-divízie:





Praha



Česko - Slovensko 1:0 (1:0)



Gól: 32. Schick. ŽK: Pavelka, Dočkal - Škrtel, Škriniar. Rozhodovali: Hernandez - Sobrino, Cabanero (všetci Šp.), 16.623 divákov



Česko: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, Novák - Souček - Vydra (64. Gebre Selassie), Dočkal, Pavelka, Jankto (76. Krejčí) - Schick (82. Doležal)



Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hancko - Greguš (58. Duda) - Rusnák (58. Mak), Bero, Hamšík, Stoch - Zreľák (79. Nemec)

Hapal spravil v porovnaní so zápasom v Trnave dve zmeny v základnej zostave. Bero nahradil v strede poľa Kucku, Stoch nastúpil na krídle namiesto Maka.



Obe mužstvá boli spočiatku opatrné a do útočných akcií sa nepúšťali vo veľkom počte. Česi sa pokúšali o rýchly výpad dvojicou Schick a Vydra, na opačnej strane odpovedal Hamšík strelou spoza šestnástky, ktorá však išla do stredu bránky a Vaclík s ňou nemal problémy. Nádejnejší bol Hamšíkov pokus po Pekaríkovej snahe o pár minút neskôr, český brankár vyškriabal loptu spod brvna. Slováci boli dopredu čoraz aktívnejší a na ich konto pribúdali rohové kopy, no nevyťažili z nich vážnejšie ohrozenie Vaclíka, ktoré neprišlo ani po akcii Stocha a centri Hancka. Potom sa ozvali Česi, ale Dočkal spätnou prihrávkou nenašiel spoluhráča. Živšia pasáž v podaní domácich pokračovala aj ďalej, v 32. minúte Jankto poslal oblúčik za obranu SR, Schick si nabehol a po pár dotykoch s loptou preloboval Dúbravku - 1:0. Onedlho sa do zakončenia v šestnástke dostal Pavelka, v dobrej pozícii netrafil presne. Po rohu doputovala odrazená lopta na hlavu Součka, ktorý ju neusmernil medzi tri žrde. Ešte väčšiu možnosť na zvýšenie vedenia mal Dočkal, jeho prudký pokus vyrazil Dúbravka len tesne vedľa bránky. Česko si postrážilo záver polčasu a do šatne išlo s jednogólovým náskokom.



Domácim patril aj úvod druhého dejstva, no viacero sľubných náznakov nedotiahli do nebezpečného zakončenia a prevahu nezužitkovali na zdvojnásobenie vedenia. Hapal zareagoval na nepriaznivý vývoj v 58. minúte dvoma striedaniami naraz, Duda išiel namiesto Greguša a Mak vystriedal Rusnáka. Duda sa okamžite po príchode na ihrisko prezentoval strelou vysoko nad a Slovákom zostávala polhodina na otočenie skóre. Neutvorili si však súvislý tlak, keďže Čechom sa darilo rozbíjať ich rozohrávku už okolo poliacej čiary. Nádej chcel vykresať Mak, ktorý prešiel cez Kadeřábka a hľadal Bera, ten sa už v šestnástke nepresadil proti presile. Slováci ponúkli súperovi príležitosť veľkou chybou v rozohrávke, Škrtel musel hasiť pri strele Jankta. Hapal nasadil na hrot útoku Nemca, aktívny bol Mak, ale Duda v jedinej šanci záveru netrafil bránku.



hlasy po zápase /RTVS/:



Marek Hamšík, stredopoliar SR: "Bol to ťažký derby zápas. Prvých 20 minút sme mali dobrých, no Česi nás potom prevýšili, trestali naše chyby v zadných radoch a udreli z protiútokov. Hrali jednoduchšie a priamočiaro. Mali sme dobrý začiatok, ale chcelo to viac. Snažili sme sa vyrovnať, ale nevytvorili sme si čisté šance."



Matúš Bero, stredopoliar SR: "Nemyslím si, že sme odohrali nejaké zlé stretnutie, bohužiaľ, súperovi vyšiel jeden protiútok. Bol ťažký terén, nechcem sa vyhovárať, ale možno to chcelo trochu zjednodušiť našu hru."

Konečná tabuľka:



1. Ukrajina 4 3 0 1 5:5 9 - postup do A-divízie



2. Česko 4 2 0 2 4:4 6 - zotrvanie v B-divízii



3. SLOVENSKO 4 1 0 3 5:5 3 - zostup do C-divízie



