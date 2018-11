LIGA NÁRODOV: Pekarík po prehre v ČR na rovinu: Nesplnili sme cieľ

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík. Foto: TASR/Martin Baumann Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík. Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 20. novembra (TASR) - Pravý obranca Peter Pekarík bez výhovoriek priznal, že slovenská futbalová reprezentácia v premiérovom ročníku Ligy národov nesplnila stanovený cieľ. Pred záverečným zápasom v Česku živila nádej na udržanie v B-divízii, lenže prehra 0:1 ju definitívne udusila.Slováci skončili v tabuľke 1. skupiny na poslednom treťom mieste za Ukrajinou a Českom, vypadli do C-divízie a nelichotivo z ich pohľadu to vyzerá s nasadením pri žrebe kvalifikácie EURO 2020, ktorý sa uskutoční 2. decembra v Dubline. Zverencov trénera Pavla Hapala budú pravdepodobne ťahať až z tretieho výkonnostného koša, definitívne zloženie určí Európska futbalová únia (UEFA) v stredu."Cieľ mužstva bol zostať v B-divízii, čo sa nepodarilo. Sklamanie je na mieste, mrzí nás to. Vo všetkých prehratých zápasoch rozhodol v náš neprospech jeden gól, respektíve detaily, v ktorých boli súperi lepší a šikovnejší," povedal legionár berlínskej Herthy po zápase s Českom, ktorý hosťom herne ani výsledkovo nevyšiel. Začali síce aktívne, no dve strely Mareka Hamšíka si cestu do siete nenašli. Naopak, dovtedy zakríknutí hostitelia sa po pol hodine hry dostali na koňa gólom Patrika Schicka a ich taktika slávila úspech, keď najtesnejšie víťazstvo bez väčších problémov udržali."Úvodných 20 minút bolo veľmi dobrých. Dominovali sme na lopte, dobre sme kombinovali a vytvárali si šance. Tie sme nepremenili, naopak, Česi tú svoju z kontry áno. Po vedúcom góle sa zavreli a my sme sa ťažko presadzovali cez ich zhustený priestor. Vôbec sme sa nevedeli dostať do nebezpečných situácií pred ich bránou. V polčasovej prestávke sme si vraveli, že manko sa dá zmazať. Boli sme pozitívne naladení, stačil jeden gól, aby sme sa dostali do hry. Žiaľ, Česi to ustáli," dodal Pekarík, ktorý verí, že pád do C-divízie a pravdepodobne do tretieho koša pre žreb EURO 2020 nebude príliš bolieť: "Dúfam, že k nám bude žreb priaznivý."Podľa neho má projekt Ligy národov budúcnosť. Súťaž si pre svoj neprehľadný model našla veľa odporcov, na druhej strane nahradila neatraktívne prípravné zápasy a mužstvám dala väčšiu motiváciu hrať "o niečo". "Veľa odborníkov túto súťaž kritizuje. Uvidíme, akú bude mať budúcnosť. Podľa mňa nie je zlá, ale model so štyrmi tímami v každej skupine by bol lepší a zaujímavejší. Za seba poviem, že sme odohrali štyri zápasy proti kvalitným súperom, ktoré mali náboj pre nás i pre divákov. Boli iné ako prípravné súboje. Aj proti Česku sme nastupovali, ako keby išlo o kvalifikačné stretnutie, motivácia uspieť bola veľká."