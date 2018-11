LIGA NÁRODOV: Holandsko po skvelom závere postúpilo, Koeman: Veril som

Tréner holandskej futbalovej reprezentácie Ronald Koeman. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Gelsenkirchen 20. novembra (TASR) - Holandskí futbalisti si v pondelok večer v hodine dvanástej vybojovali účasť na finálovom turnaji Ligy národov 2018/19. V Gelsenkirchene v záverečnej päťminútovke vyrovnali v dueli s Nemeckom z 0:2 na 2:2 a získali bod, ktorý im zabezpečil prvenstvo v 1. skupine A-divízie pred Francúzskom a Nemeckom.Nemci, ktorí už boli pred zápasom istý zostupujúci do B-divíze, začali výborne. Už v deviatej minúte otvoril skóre pohotovo z viac ako dvadsiatich metrov Timo Werner, o jedenásť minút neskôr zvýšil Leroy Sané tečovanou strelou po prihrávke Toniho Kroosa už na 2:0.povedal pre magazín Kicker strelec prvého gólu v zápase.Hostia vykresali nádej po kontaktnom góle Quincyho Promesa v 85. minúte a o päť minút neskôr poslal Holanďanov na prvé miesto v tabuľke Virgil van Dijk.povedal pre denník Telegraaf holandský kouč Ronald Koeman. Spokojný bol aj strelec vyrovnávajúceho gólu:Nemci boli samozrejme sklamaní, trénera Joachima Löwa mrzelo, že jeho hráči nedokázali udržať vedenie:Špecifický duel odohral útočník Nemcov Thomas Müller. Do hry naskočil v 66. minúte, bol to jeho jubilejný stý zápas v kariére v národnom tíme. Zaradil sa tak medzi štrnástich hráčov, ktorí majú na konte sto a viac štartov. Lídrom je Lothar Matthäus so 150 zápasmi.